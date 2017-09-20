Selçuklu Belediyesinden 4 anaokulu daha

Selçuklu Belediyesi, okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir hedefe ulaşılması için ilçeye 4 yeni anaokulu daha kazandırıyor. Yapımı devam eden anaokulları ile Selçuklu’da okul öncesi eğitimde önemli bir boşluk doldurulmuş olacak. 3,6 ve 8 derslikli olarak planlanan anaokullarıda oyun odaları, rehberlik servisi, idari bürolar ve yemekhane gibi bölümler bulunacak. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yapımı devam anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

"Okul öncesi eğitme 5 milyon 600 bin TL destek"

Selçuklu Belediyesi olarak her fırsatta eğitime destek verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şuanda 4 anaokulunun inşaatı devam ediyoruz. Selahattin Eyyubi, Kılıçarslan, Akşemsettin ve Beyhekim Mahallerinde inşaatlarımız hızla devam ediyor. Toplam 5 milyon 600 bin TL’ye mal olacak okullarımız ile Selçuklu’da okul öncesi eğitimdeki sınıf açığını kapatmış olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak eğitimle ilgili çok önemli işler yaptığımız gibi fiziki olarak yatırımlarda yapıyoruz. Anaokulları, liseler, İmam Hatip Liseleri, okullarımıza spor salonu yapmak, okul bahçelerimize suni çim sahalar gibi eğitim yatırımları yapıyoruz” dedi.

"Selçuklu okul öncesi eğitimde Türkiye standardını aşacak"

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yaptıkları yatırımlarla aynı zamanda geleceğe yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, "Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için hem derslikleri modernleştiriyor hem de yeni derslikler yapıyoruz. Okul öncesi eğitim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Hükümetimizde okul öncesi eğitime çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza önemli bir destekte bulunuyoruz. Şuanda 4 anaokulumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah yeni anaokulları da yapmaya devam edeceğiz. Böylece Selçuklu’yu okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.