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12 Temmuz 2018 13:33

Selçuklu Belediyesinden anlamlı 15 Temmuz filmi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 15 Temmuz’un yıldönümü anısına özel bir kısa film hazırladı.

Selçuklu Belediyesinden anlamlı 15 Temmuz filmi

12 Temmuz 2018 13:33


Selçuklu Belediyesi, 15 Temmuz’un 2. yıl dönümünde şehitler anısına bir kısa film hazırladı. #15Temmuz hashtagiyle Selçuklu Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan film büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısının seslendirmesinin de yer aldığı film gençlerin karakalem çalışmasından oluşuyor. Filmde 15 Temmuz gecesinde yaşananlar ve Türk Milletinin darbecilere karşı gösterdiği destansı direniş işleniyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde çekimleri yapılan film uzun yıllar akıllardan çıkmayacak olan o kara geceye bir tepki olarak tarihe ayrıca not düşüyor. 1 dakika süren kısa film şehitlerimizin kanlarıyla sulanan al bayrağımızın ilelebet şanlı rengiyle dalgalanmaya devam edeceğini gösteren görsellerle sona eriyor.



“15 Temmuz Milletimizin Destanıdır”


Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz gecesinde yaşanan hainliğin asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"O karanlık gecede 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara dökülerek verdiği mücadele bu asırlık toprakların yeniden dirilişinin mücadelesidir. Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli vazifemizdir. Selçuklu Belediyesi olarak 15 Temmuz Destanının 2. yıldönümünde verilen şanlı mücadeleyi hatırlamak ve şehitlerimizi gururla anmak için bir kısa film hazırladık. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.




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