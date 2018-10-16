Selçuklu Belediyesinden eğitime tam destek

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sarayköy Mahallesine kazandırılan Sarayköy İlkokulu düzenlenen törenle açıldı.

Selçuklu Belediyesi, eğitim alanında hayata geçirdiği büyük projelerin yanı sıra okullarla ilgili fiziki ihtiyaçlara da kısa sürede çözüm üretiyor. Son olarak Sarayköy Mahallesinde eğitim öğretime kazandırılan Sarayköy İlkokulu düzenlenen törenle hizmete sunuldu. İlçede hizmete sunulan 4 anaokulu sonrası Sarayköy Mahallesinde açılış töreni düzenlendi.

Sarayköy İlkokulu'nun ilçeye kazandırılmasından dolayı Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Eğitimin hayatımızın sonuna kadar devam eden çok önemli bir süreç. İlkokulda başlayıp, üniversite hayatımızla, sonraki iş hayatımızla, cemiyet hayatlarımızla her alanda pek çok gelişmeyi yakalamak okullarımızda öğretmenlerimizden aldığımız ilk derslerle başlayan bir süreç. Bu güzel yatırımın hizmete açılmasında Selçuklu Belediye Başkanımız nezdinde tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu kazandırılan güzel eser bundan sonra içerisinde eğitim alacak olan yavrularımıza ve öğretmenlerimize emanet olacak. Her geçen gün kamu elindeki imkanları hizmete dönüştürmeye gayret ettiği gibi eğitimde pek çok hayır severimizde bu manada katkıda bulunuyorlar. Bir taraftan da yerel yönetimlerimiz eğitim ve okul başlığı altında birçok projeyi sahipleniyorlar. Yatırımlarda rakamlardan ziyade verdiğimiz önceliğin ön plana çıkması. Ben tekrar bu okulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eğitim alacak çocuklarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin de, “Ülkemiz geliştikçe, halkına müreffeh bir yaşam sundukça, kendi teknolojisini üretme hedefine ulaştıkça dış mihraklarca bu hedef alınmalar devam edecek. Ama bizler gençlerimizi 15 Temmuz ruhuyla, şuurlu bir şekilde yetiştirdiğimiz sürece bu hedef almaları bertaraf edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için yapılan bu yatırımın güzel hizmetlere vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu'da yakın zamanda 4 anaokulun açılışını yaptıklarını ifade eden ve devam eden büyük yatırımlara dikkat çeken Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş; “Şehirleri imar etmek son derece önemli, fakat gelecekte şehirleri imar edecek neslin ihyası bundan daha önemlidir. Bu manada Selçuklu Belediyemiz ünü, namı ilçe ve il sınırlarını aşan SEDEP projesi ve eğitime yaptığı diğer katkılarla her zaman eğitim camiasının takdirlerini kazanmış bir belediyemizdir. Aslında sorumlu belediyecilikte bunu gerektiriyor. Bu çalışmalar için değerli başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitim için fiziki imkanları iyileştirmeye devam ediyoruz”

Selçuklu Belediyesi'nin eğitim hayatının her aşamasında önemli projeler ürettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerden birisi eğitim kalitesi ve eğitim oranıdır. Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün Sarayköy Mahallemiz ve bizim için önemli bir gündür. Çünkü Sarayköylü hemşehrilerimizin beklediği bir yatırımı tamamladık ve eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olduk. Daha önce çocuklarımız sağlıksız bir ortamda okullarına gelmeye çalışıyorlardı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin çabalarıyla 4 derslikli bu okulumuzu hayata kazandırmış olduk. Tabi ki eğitim faaliyetlerine katkı sunarken, eğitimin yerinde yapılması konusuna önem veriyoruz. Özellikle ilkokul seviyesindeki çocuklarımızın bulundukları beldede, bulundukları mahallede evlerine en yakın yerde bu eğitim faaliyetlerin sürdürmeleri gerekiyor. Okul olmadığı zaman bu faaliyetler taşımalı eğitimle faaliyetler sürdürülüyor. Bu da çocuklarımız için zaman kaybı oluşturuyor. Bu anlamda Sarayköy'e kazandırdığımız okul bizim için çok önemlidir. Böylece fiziki imkanlar iyileştiği zaman çocuklarımızın sayısı bu okullarda artıyor. İkametlerini de burada yapıyorlar. Bu yaptığımız yatırımlar bu anlamda olumlu katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“2018 eğitim projelerimizin bütçesi 73 milyon TL'ye ulaştı ”

Belediye olarak eğitimle ilgili sosyal ve fiziki anlamda çocuklarımıza katkı sunacak faaliyetlere ağırlık veriyoruz diyerek sözlerine devam Başkan Pekyatırmacı, “Yatırımlarımız devam ediyor. Bunlardan bazıları Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ek binası ve spor tesisleri, 4 anaokulumuzu hizmete sunduk, 3 okulumuzda yapım aşamasındadır. 2 tane kapalı spor salonumuz açılışa hazır hale geldi. 4 spor salonumuzun da yatırım çalışmaları sürüyor. 14 tane okulumuzda halı saha çalışmalarımız sürüyor, ihaleleri tamamlandı. SEDEP protokolümüz Sayın Valimizin himayesinde 7. Yılında devam ediyor. SEDEP kapsamında tasarım ve sanat atölyesi, doğa okulu projesi ve çocuk kütüphanesi de faaliyetlerini bu yıl itibariyle sürdürüyor. 2018 yılında devam eden projelerimiz bütçesi 73 milyon Türk lirasıdır. Bütçemizin içinde büyük bir yer tutuyor. Fakat biz bu yatırımları hiçbir zaman düşürmeyi düşünmüyoruz. Daha da artırmayı hedefliyoruz. Yeni okulumuz hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sarayköy İlkokulunun açılışı protokol üyeleri tarafından açılışı yapıldı. Heyet daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Halkacı, Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, AK Parti İl ve İlçe Teşkilat Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Mahalle Muhtarları, Okul İdarecileri, Öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.