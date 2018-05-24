Selçuklu Belediyesi’nce yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte ödendiği hatırlatılarak; “ Vatandaşlarımız 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar emlak vergisinin ilk taksitini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, Koski hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. Ayrıca kredi kartı ile yapılan işlemlerde isterlerse anlaşmalı bankaların (Ziraat kredi kartlarına 6, diğer anlaşmalı kredi kartlarına 3 ay olmak üzere) kredi kartlarına hiçbir vade farkı oluşmadan taksitle ödeme imkanından faydalanabilirler. Yine Türkiye’nin her yerindeki postanelerden 474142 nolu posta çeki hesabına mükellef sicil numarası ve T.C kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabileceği gibi, isteyen mükelleflerimiz e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde Ziraat Maximum kredi kartına 6 taksit imkanı bulunuyor” denildi.

Atm ve internetten vergi ödeme kolaylığı

Vergi ödemeleri için ATM ve İnternet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, Halk Bankası, Ziraat Bankası ATM ve internet bankacılığı sisteminden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde ödeme yaptığı belirtilerek; “Geçmiş dönemlerde veznelerde oluşan uzun ödeme kuyrukları da artık oluşmuyor ”denildi. Açıklamada, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak” denildi.