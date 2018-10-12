Selçuklu Belediyesinden enflasyonla mücadeleye tam destek

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olmak amacıyla Konya Tropikal Kelebek Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille Baraj Park otopark ücretlerinde yüzde 20 indirim kararı aldı.

Hükümetin enflasyonla mücadele paketine bir destek de Selçuklu Belediyesinden geldi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, indirim kampanyasına destek olmak amacıyla Selçuklu Belediyesine ait olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille Baraj Park otopark ücretlerinde yüzde 20 indirim kararı aldıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yılbaşından bu yana birtakım çevrelerin ülkemizi ekonomi üzerinden spekülatif olarak baskı altına alma çabalarına millet olarak hep birlikte şahit oluyoruz. Bu zamana kadar içeriden ve dışarıdan farklı şekillerde ülkemizi zora sokmak isteyen çevrelerin oyunu bugünde milletimizin birlik ve beraberliği ile bertaraf edilecektir. Büyük ve güçlü Türkiye kendi iç dinamikleriyle bu zor günleri aşacak güce ve potansiyele sahiptir. Bu kapsamda bize düşen birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak milletimiz ve devletimizle birlikte hareket etmektir” dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına' tam destek verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Milletimizin menfaati söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi en ön safta yer almaktan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekten kaçınmadık. Bu bağlamda belediyemiz iştiraklerinden olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille Baraj Park otopark ücretlerinde yılbaşına kadar yüzde 20 indirim uygulama kararı aldık. Alınan kararın ekonomik mücadelemize katkı sağlaması temennisinde bulunurken şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.