Selçuklu Belediyesinden hasta nakil ambulansı hizmeti

İnsan sağlığını yakından ilgilendiren konularda birçok tesisin yapılmasına ve hizmete sunulmasına öncülük eden Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde kullanılmak üzere hasta nakil ambulansı ile yatağa bağımlı hastalara hizmet verecek. Türkiye’nin en büyük merkez ilçelerinden birin olan Selçuklu Belediyesi, gelişen nüfusu oranında ihtiyaç olan konularda gelen talepleri yerinde değerlendiriyor. Yaşlı, engelli, yatağa bağımlı hastalar, tam ya da kısmi felçli olan hastalar, ortopedi ameliyatı sonrası sedye ile yatarak nakil edilmesi gereken yatağa bağımlı hastalara Selçuklu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak ambulans nakil hizmeti verilecek. Hasta nakil ambulansına ihtiyacı olan vatandaşların başvuruları 444 99 19 nolu telefondan işlem yapılmak üzere kayıt altına alınacak. Sağlık alanında eğitimli personelin hizmet vereceği hasta nakil ambulansı ile nakil edilecek hastanın verdiği adrese gidilerek ön inceleme ve kontrol sonrası ilgili formlar doldurularak vatandaşa uygun olan saatlerde taşınma işlemi gerçekleştirilecek. Hasta nakil ambulansı ile taşınacak vatandaşın nakil esnasında mutlaka bir refakatçisinin olması gerekecek. Hiç kimsesi olmayan vatandaşların nakil ekibi ve mahalle muhtarının imzaladıkları tutanakla nakil işlemi yapılacak.

Yönetmelik gereği mavi şerit ambulans olarak nitelendirilen hasta nakil ambulansı ile tıbbi müdahale gerektirmeyen ancak sedye ile nakil edilmesi gereken hastaların evden hastaneye, hastaneden eve ulaşımları güvenli bir şekilde sağlanacak. Hastaların sağlık kuruluşlarına gidiş ve gelişlerinde büyük kolaylık sağlayacak uygulama ile mesai saatleri içinde alınan randevulara zamanında ulaşımları sağlanacak. Hastaneden eve olan nakillerde, hastanın taburcu işlemlerinin bitmiş olması ve hastane çıkış belgesini veren doktor tarafından nakil ambulansı ile taşınabilir onayı alınması gerekiyor.

Söz konusu araç ile 112 acil ambulans hizmetlerinin verilmeyeceği, kendi imkânlarıyla veya özel araçlarıyla nakil işlemi yapan vatandaşlara daha verimli ve uzman ekiple yardımcı olmak amacıyla hasta nakil ambulansının hizmet vereceği belirtildi.