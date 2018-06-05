Selçuklu Belediyesinden Tepekent ve Başarakavak’ta iftar

Selçuklu Belediyesi her gün farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofraları ile mahalle sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, iftar öncesi mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı ile birlikte Tepekent’e yapılan Sosyal Tesis ve Ticaret Merkezinde incelemelerde bulunarak, belediye tarafından yapılan tesislerin yakın bir zamanda hizmete sunulacağını ifade etti.

“Mahalle sakinlerimiz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Selçuklu’da Ramazan Ayının bereketinin dolu dolu yaşandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Her akşam iki mahallemizde kurduğumuz iftar sofraları ile mahallelilerimizle buluşuyor, iftarı birlikte yapıyoruz. Bugün de Tepekent ve Başarakavak Mahallerimizde de sizlerle birlikte olmaktan, Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçeye bağlanan beldelerde sosyal donatı eksiklerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı," Tepekent Mahallemizde hemşerilerimizin toplantı ve düğün organizasyonlarını gerçekleştirebilecekleri sosyal tesisimizin inşaatı tamamlandı. 1 Milyon 300 bin TL’ye mal olan tesis, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Yine inşaatı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayacak olan Ticaret Merkezimizde Tepekent Mahallemizin ticaret hayatını canlandıracak. Ticaret Merkezinin de maliyeti 1Milyon 800 bin TL. Geçtiğimiz yıl Başarakavaklı hemşehrilemizin talepleri doğrultusunda mahallemize kazandırdığımız sosyal tesis büyük ilgi gördü ve hemşehrilerimizin beğenisi kazandı. Merkezde ne varsa mahallelerimize de o hizmeti götürmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

“Ramazan’ı tüm güzellikleri ile yaşıyoruz”

Selçuklu Belediyesinin hayırlı bir işe daha öncülük ettiğini ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Belediyemiz, Ramazan’ın bereketini her gün farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofraları ile yaşatmış oluyor. Mahalle iftarları ile komşuluk hukukunu yerine getiriyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Bu ayda Allah’ın rahmetinin ve bereketinin bol olduğunu biliyoruz. On bir ayın sultanı olan Ramazanı tüm güzellikleriyle yaşıyoruz. İnşallah bereketiyle iç içe olduğumuz bu günlerde huzurlu bir şekilde yine bayrama da kavuşarak kardeşliğimizi en üst safhada tutacağız” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayının rahmet ve bereketiyle geldiğini ifade eden Özer," Bu Ramazan farklı bir Ramazan ve inşallah haziran ayı ülkemiz için iki bayramın birlikte yaşandığı bir ay olacak. Çünkü 24 Haziran seçimleri çok çok önemli. Bu seçim sadece Türkiye’nin ve ümmetin seçimi değil insanlığın seçimi olacak. 24 Haziran’da hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Ak Parti’ye vereceğiniz en yüksek orandaki destek ile bütün oyunlar bozulacak ve biz inşallah 24 Haziran’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin bayramı ilan edeceğiz. Bunun için sizlere güveniyoruz, sizlerin bizlerden daha gayretli olduğunuzu biliyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, Ramazanınız mübarek olsun" şeklinde konuştu.

İlçe merkezine bağlı Tepekent ve Başarakavak Mahallelerinde düzenlenen iftar programlarına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilat Üyeleri, Milletvekili Adayları Selman Özboyacı ve Osman Seçgin, Meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.