Selçuklu Belediyespora gümüş madalya

Alper Murat turnuvada gümüş madalyanın sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Gürcistan’da düzenlenen Genç Erkekler Grekoromen Stil Uluslararası Güreş Turnuvası’nda Selcuklu Belediyespor Kulübü Güreş sporcuları Alper Murat Erduran ve Ahmet Altan Milli formayla mücadele etti. Milli Takımın turnuvada elde ettiği en büyük derece Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Alper Murat Erduran’dan geldi. 77 kiloda mücadele eden Alper Murat turnuvada Gürcistanlı ve Polonyalı rakiplerini mağlup ederek final karşılaşmasına çıktı. Final maçında Ukraynalı rakibiyle altın madalya için kıyasıya mücadele eden milli sporcu maçı 4-3 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Önemli bir başarıya imza atan Alper Murat, Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi performansıyla güven verdi. Selçuklu Belediyespor Kulübünde diğer milli sporcu Ahmet Altan ise ilk turda Ermenistanlı güçlü rakibine mağlup olunca turnuvaya ilk maçında veda etti.