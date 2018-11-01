Selçuklu, Dünya Satranç Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak

Konya, 25 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 16 Yaş Altı Dünya Satranç Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak.

Selçuklu İlçe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 16 Yaş Altı Dünya Satranç Olimpiyatı bilgilendirme toplantısı Selçuklu Kongre Merkezinde yapıldı. Toplantıda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya'nın uluslararası anlamda yapacağı faaliyetlere, organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak 25 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 16 Yaş Altı Dünya Satranç Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yaklaşık bir hafta sürecek organizasyonda 40 ülkeden 200 genç sporcuyu ağırlayacaklarını kaydeden Başkan Pekyatırmacı, uluslararası şampiyonaların Konya'nın ve Selçuklu'nun tanıtımı açısından da büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ahmet Pekyatırmacı: "Sekçuklu'da yıl boyu spor imkanı"

Spora her zaman destek veren bir ilçe olduklarını dile getiren Başkan Pekyatırmacı, 20 branşta faaliyet gösteren Selçuklu Belediyespor Kulübünün 13 bin 596 lisanslı sporcusu bulunduğunu aktararak, "Yaz ve kış dönemlerinde spor okulları faaliyetlerinde bulunan kulübümüzde yıl boyu spor yapma imkanı bulunuyor. 3 yaşından itibaren çocuklarımız Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında sporla tanışıyor ve spor okullarımızda antrenörler tarafından yetenekleri keşfedilen çocuklarımız lisanslarını alarak müsabık sporcu haline geliyorlar. Sadece 2018 yılında satranç branşında 800 sporcumuz toplamda da 29 bin 266 çocuğumuz Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında eğitim gördü. 29 bin 266 çocuğumuz her gün evlerinden alındılar, servislerle spor salonlarımıza götürüldüler. Burada antrenörler eşliğinde seçtikleri branşlarda spor faaliyetlerini gerçekleştirdiler ve yine servislerimiz tarafından evlerine bırakıldılar. Tabi bu rakamlara Türkiye'de ulaşabilmek gerçekten zor. Biz o yüzden gurur duyuyoruz, böyle bir yapıyı oluşturabildiğimiz için. Bu konuda bizlere destek olan ve güvenerek çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize de özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Gülkız Tülay: "Konya bizim için çok özel bir il"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, bu yıl yapılacak organizasyonda katılım açısından yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini söyledi. Tülay, "Bizim böylesine kıymetli bir organizasyonu Dünya Satranç Federasyonunun en önemli organizasyonları arasında yer alan 16 Yaş Altı ve Çocuk Olimpiyatları diye anılan bu kadar önemli bir olimpiyatı Selçuklu Belediyesinin destekleriyle Konya'ya aldık. Dünyadan şuan için 40 ülke var ama biz rekor kırmayı hedef edindik ve 40 ülkenin üzerine çıkacağız. 200'ün üzerinde çok kıymetli sporcu ve ülke delegasyonlarıyla burada bir haftayı Konya'da, Konya'yı tanıtarak, Mevlana'yı gezdirerek değişik yerlere geziler düzenleyerek ülkemizi tanıtmayı hedef edindik" ifadelerini kullandı.