Selçuklu Belediyesi düzenlediği tarihi ve kültürel organizasyonlar ile ilçe halkının sosyal ve kültürel hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl "Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde" sloganıyla ilk iki etabı başarıyla tamamlanan Bilecik ve Söğüt Kültür Turlarında üçüncü etap yolculuğu başladı. Organizasyon kapsamında bugüne kadar 2600 Selçuklu Torununu ecdad ile buluşturan Selçuklu Belediyesi projenin üçüncü etabında 1200 vatandaşa kültürel bir hizmet sunmuş olacak. Böylece 3. etabın sonunda 3800 vatandaş projeden faydalanmış olacak.

Selçuklu Belediyesinin kültür projesi “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” ile Bilecik ve Söğüt’e Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile günü birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Her gün 40’ar kişilik ekipler sabah 06.50’de YHT ile Konya Tren Garından Bilecik’e hareket ediyor. Bilecik’te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turu daha sonra Söğüt’te devam ediyor. Söğüt’te Şeyh Edebali türbesinde misafirler sürprizle karşılaştı. Osmanlı Devletinin manevi kurucusu olan ve Osman Gazi’nin Kayın pederi olan Şeyh Edebali türbede misafirleri karşıladı. “Ey Oğul” hitabıyla Osman Gazi’ye nasihatlerini birer birer söyleyen Şeyh Edebali, Osmanlının torunları olan misafirlere birlik ve beraberlik içinde olmayı, ecdada saygı ve hürmette kusur işlenilmemesini istedi.

Kültür gezisi kapsamında Bilecik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliğinin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi’nin kabristanını da ziyaret ediyor. Selçuklu Torunları Bilecik’te Şeyh Edebali’nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye "Ey oğul" ile başlayan ve "Nereden geldiğini unutma ki; nereye gideceğini unutmayasın" tavsiyesi ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor. Kültür Ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti’ni de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. Projeye katılan ziyaretçiler daha sonra Yüksek Hızlı Tren ile Konya’ya geri dönüyor.

Konya’dan günübirlik Bilecik ve Söğüt’e giden ziyaretçiler kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler. Ziyaretçiler, “Biz hem Selçuklu hem Osmanlı torunlarıyız. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. Burada hem ecdadın izlerini görüyoruz hem de onların manevi şahsiyetlerine dua ediyoruz. Allah tüm geçmişlerimizden razı olsun” şeklinde konuştular.

"Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projemizin üçüncü etabına start vermenin mutluluğunu yaşıyoruz diyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projesinin sadece bir gezi olmadığını, ecdadı anlamak ve anlatmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti. Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yoğun bir başvurunun olduğu projemizin üçüncü etabında 1200 hemşehrimizi ecdad ile buluşturmayı planlıyoruz. Biz nereden geldiğimizi unutmamalıyız, ecdadın kahramanlıklarını anlamak ve gelecek nesile aktarmak için önce ecdadı tanımak gerekiyor. Şeyh Edebali’nin vasiyeti hepimizedir, Ertuğrul Gazi ve Alplerinin yüreğindeki iman gücünü anlamak gerekir. Bizans’ı titreten ecdadın iman gücüdür. Biz bu yürekli kahramanların torunlarıyız” dedi.