Bilecik ve Söğüt’e yapılan ziyaret turlarında üç etabın sonunda 3 bin 800 kişi organizasyondan yararlandı.

Konya’nın en büyük kültür organizasyonlarına imza atan Selçuklu Belediyesi, Bilecik-Söğüt kültür gezileri ile Beylikten Osmanlı Devletine uzanan büyük bir tarihin merkezine ziyaret düzenledi. "Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde" ismiyle düzenlenen ve yoğun ilgi gören projede üçüncü etap da tamamlandı. Gezi kapsamında 3 bin 800 Selçuklu Torunu ecdada dua için Bilecik ve Söğüt’e gitti. Selçuklu ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış iki tarihi şehri buluşturan tarihi ve kültürel gezi organizasyonu kapsamında her gün 40 kişiden oluşan grupların yüksek hızlı trenle Bilecik’e yolculukları sağlandı. Profesyonel rehber eşliğinde ziyaretlere katılan Selçuklu Torunları, Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi’nin kabristanını ziyaret etme imkanı buldu. Bilecik’te Şeyh Edebali’nin kabrini de ziyaret eden vatandaşlar Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye "Ey oğul" ile başlayan ve "Nereden geldiğini unutma ki; nereye gideceğini unutmayasın" yazılı tarihi tavsiyesine yerinde şahitlik ettiler. Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ile Pelitözü Göleti ve daha birçok tarihi ve doğal güzellikler ziyaretler kapsamında yer aldı. Bilecik ve Söğüt gezisine katılan vatandaşların memnuniyetini ön planda tutan Selçuklu Belediyesi gezi boyunca en iyi hizmeti sunarken yüzde yüze yakın memnuniyet sağladı. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülen etkinlik kapsamında yüksek hızlı trenle ulaşım, yemek organizasyonu, anketlerle geri dönüşüm, acil durum aracının kafileye eşlik etmesi ve geziye ait hatıra fotoğrafının çerçeveli bir şekilde vatandaşlara hediye edilmesi gibi birçok detayın düşünülmesi de geziyi başarılı kılan faktörler arasında yer aldı.

"Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde" projesinde üçüncü etabı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Proje kapsamında toplam 3 bin 800 hemşehrimiz Bilecik ve Söğüt gezisine katıldı. Yoğun ilgi üzerine üçüncü etabını gerçekleştirdiğimiz projemizde başarılı bir şekilde sona erdi. Selçuklu Belediyesi olarak ismimizi aldığımız Kadim Selçuklu Medeniyetine olan vefa borcumuzu her fırsatta hatırlıyor, ecdadı tanımak ve tanıtmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda gezimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Projelerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri yenilerini düzenleme konusunda teşvik ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak kültürel ve tarihi organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Konya’dan günü birlik Bilecik ve Söğüt’e giden ziyaretçiler kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. Ziyaretçiler, “Ecdadımızın yaşadığı ve Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı tarihi yerleri gezip görmek ve ecdada dua etmek bizi çok mutlu etti. Gezi ile Şeyh Edebali’nin,"Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez" öğüdünü yeniden hatırlamış olduk. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. Burada hem ecdadın izlerini görüyoruz hem de onların manevi şahsiyetlerine dua ediyoruz. Allah tüm geçmişlerimizden razı olsun” şeklinde konuştu.