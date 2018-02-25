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25 Şubat 2018 11:52

Selçuklu yeni bir tesise kavuşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Merkez Selçuklu Hizmet ve Eğitim Vakfı tarafından ilçede yapımı tamamlanan huzurevini ziyaret etti.

Selçuklu yeni bir tesise kavuşuyor

25 Şubat 2018 11:52


Sille Ak Mahalledeki huzurevini gezen ve çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgiler alan Başkan Altay’a ziyarette vakıf başkanı Latif Başaşçı da eşlik etti. Başkan Altay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başaşçı, açılışı yapılacak huzurevinin 92 yataktan oluşacağını, önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek desteklerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.


Konya’nın her alanda olduğu gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında da her zaman en iyi örnekleri sergileyen bir şehir olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,"Çalışmalarını yakından takip ettiğimiz vakıf bünyesinde güzel hizmetlere imza atan bir derneğimiz. Hizmet aşamasına gelen bu tesis de vakfın daha önceki değerli çalışmalarının bir devamı niteliğinde olmuş. İnşallah burada maddi imkansızlık çeken ve kimsesi olmayan vatandaşlarımız için sıcak bir yuva ortamı oluşacak. Bu vesile ile bu kıymetli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Vakıf Başkanı Latif Bey olmak üzere hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Tesisin en kısa sürede açılarak hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" dedi.




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