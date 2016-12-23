Selçuklu’da 24 saat kar mesaisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Konya’da etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçede 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Ekipler gece boyunca yolları açık tutmak için seferber oldu.

Selçuklu Belediyesi’de kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren acil müdahale ekipleri ile sahada kar temizleme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yürütüyor. 24 saat boyunca aralıksız çalışan acil müdahale ekipleri sabaha kadar çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Ekipler; hastane yolları, köy yolları ve ana arterleri ulaşıma açık tutmak için seferber oldu. Selçuklu Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek ve günlük çalışmalarını sorunsuz sürdürebilmeleri için aralıksız çalışmalarına aralıksız devam edecek. Bu çalışmalarda toplam 88 araç ve 250 personel görev yapıyor. Ayrıca çalışmalarda 250 ton tuz ve 50 ton solüsyon kullanıldı. Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine Selçuklu Belediyesi katkıda bulunuyor. Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Selçuklu Belediyesi bu çalışmalar sırasında, tüm iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak ihtiyaç duyulan noktalara gerekli müdahalelerde bulunuyor. Selçuklu’da kapalı yolun bulunmadığını ifade eden yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı. Ayrıca yapılan açıklamada vatandaşlar toplu ulaşım araçlarını kullanılmaları konusunda da uyarıldı.