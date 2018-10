Selçuklu'da 4 anaokulu hizmete girdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 4 Anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Selçuklu Belediyesinin eğitime olan desteği ile Selçuklu'da okul öncesi eğitimin standardı yükseliyor. Eğitim faaliyeti kapsamda ilçenin farklı noktalarında yapımı tamamlanan "Sevgi", "Hoşgörü", "Saygı" ve "Eşrefoğlu" Anaokulları için Hoşgörü Anaokulu'nda toplu açılış töreni düzenlendi. Tören Selçuklu Değerler Eğitim Programı (SEDEP) halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Selçuklu Belediyesi'nin fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik faaliyetlerinin yanında ilçeye birçok okul, spor salonu, suni çim saha kazandırarak eğitimin de en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Okullarımızda Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Necmettin Erbakan Üniversitemizle birlikte Türkiye'nin en değerli eğitim programı olan SEDEP'i yürütüyoruz. Bu programımız sayesinde, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören yavrularımız, değerlerimizi öğreniyorlar ve öğrendikleri bu değerlerle birlikte büyüyorlar. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığının Müfredatında yerini alarak bir marka projesi haline gelmesi büyük bir mutluk kaynağı oldu. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında da Selçuklu Değerler Eğitimi Programımız kapsamında çıtayı biraz daha yükselterek “Sanat tasarım atölyeleri, Doğa Atölyesi( Doğa kampı projesi), Çocuk kütüphanesi” gibi projeleri uygulamaya alacağız. Yavrularımızı doğa ile iç içe, kültürel ve bilişsel açıdan da geliştirerek donanımlı bireyler olarak hayata hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Selçuklu eğitimde farkını ortaya koyuyor"

Selçuklu'ya kazandırılan 4 Anaokulu ile ilgili bilgiler de paylaşan Pekyatırmacı, "Selahattin Eyyübi Mahallemizdeki (3 katlı 6 derslikli) Saygı Anaokulumuz, Beyhekim Mahallemizde ki (3 katlı 6 derslikli) Sevgi Anaokulumuz, Kılınçarslan Mahallemizde ki (3 katlı 8 derslikli) Hoşgörü Anaokulumuz ve Esenler Mahallemizde ki (1 katlı 3 derslikli) Eşrefoğlu Anaokulumuz ile birlikte Selçuklumuzda okul öncesi eğitim konusunda çok önemli bir açığı kapatmış oluyoruz. 5.223.952,87 TL'ye mal olan okullarımızda oyun odalarımız, çok amaçlı salonlarımız, rehberlik servisimiz, karşılama ve veli bekleme odalarımız, dolaşım alanlarımız, idari bürolarımız, yemekhanelerimiz, mescitlerimiz, WC Lavabolarımız ve Modern dersliklerimiz mevcut" diye konuştu.

"Selçuklu Belediyemize eğitime destekleri için teşekkür ediyoruz"

Eğitim faaliyetlerinin gelecek adına çok kıymetli olduğunu ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Bugün de açılışını yaptığımız okullarımız ile hayırlı bir işe şahitlik ediyor olmaktan memnuniyet duyuyorum. Daha önceki Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın eğitime olan desteğini aynı heyecanla devam ettiren ve desteğini sürdüren Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyemizle birlikte nesli ihya edecek anlamlı, güzel projeleri de birlikte yürütmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile yapılan tesislerin eğitim camiamıza, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Vatanına bağlı nesiller buradan yetişecek"

AK Parti iktidarı ile birlikte eğitime büyük önem verildiğini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Elvan da, “Bu önemin güzel bir örneği olarak 4 ana okulunun açılışını birlikte yapıyoruz. Ana okulunun ve okul öncesi eğitimin çocuklarımızın eğitimi açısından önem derecesi oldukça yüksek. Bu konuda emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah değerlerine bağlı vatanına sahip çıkan ve gelecekte ülkesine faydalı işler yapacak nesiller bu okullarımızdan yetişecek" şeklinde konuştu.

Selçuklu'nun nüfusunun her yıl ortalama 20 bin arttığına dikkat çeken AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, artan bu nüfus ile birlikte yeni ihtiyaçların oluştuğunu, bu amaçla Selçuklu Belediyesinin artan ihtiyaçları karşılayabilmek adına hemen her alanda hizmet verdiğini dile getirdi. Eğitim alanında Selçuklu Belediyesinin çok büyük projeleri hayata geçirdiğini ve fiziki ihtiyaçları da kısa zamanda tamamladığını ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, açılışı yapılmakta olan anaokullarının isimlerinin sevgi, saygı, hoşgörü şeklinde olmasının da çok anlamlı olduğunu söyledi. Anaokullarında eğitim öğretim gören tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Özer, “AK partinin yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışı sadece Selçuklu ile değil. Diğer Karatay ve Meram ilçelerimizde de aynı gün içinde çeşitli açılışlarımız yapılmaktadır. Dolayısıyla bu hizmetler gerçekleştirilirken gücümüzü milletten alarak her türlü zorluk karşısında mücadeleye devam ediyor ve hizmet üretmek için çaba sarf ediyoruz. Bu vesile ile anaokullarımızda yetişecek çocuklarımızın seven, sayan, hoşgörülü ve tarih şuuruna sahip birey olarak gelecekte vatanımıza ve milletimize hizmet etmelerini ümit ediyorum. Tüm öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Açılış protokol tarafından gerçekleştirildi

Konuşmalarının ardından ilçeye kazandırılan 4 Anaokulunun açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından okulu gezen heyet öğrencilerle sohbet ederken öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi. Programa, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Elvan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Selçuklu ilçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, belediye meclis üyeleri, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.