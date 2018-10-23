Selçuklu'da açılışlar sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yükselen Mahallesi Sosyal Tesisi ve 6 adet suni çim saha düzenlenen törenle açıldı.

Selçuklu Belediyesi ilçenin farklı noktalarına mahalle halkının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yükselen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yükselen Sosyal Tesisi ile Yükselen, Sulutas, Sille Ak, Eğribayat, Yazıbelen, Dağdere Mahallerine yapılan suni çim sahalar düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mithat Büyükalim, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.

“Yatırımlarımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için var”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bütün yatırımların vatandaşlarla istişare sonucunda ortaya çıkarak hizmete sunulduğunu söyledi. Pekyatırmacı, “Sadece Yükselen Mahallemizdeki sosyal tesis ve halı saha değil aynı zamanda Sulutas, Sille Ak, Yazıbelen, Eğribayat ve Dağdere Mahallelerimize de yaptığımız yatırımların toplu açılışını buradan yapıyoruz. Çok şükür sizlerden aldığımız güçle teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla birlikte pek çok hizmeti üretiyoruz ve üç haftadır açılışlar yapıyoruz. Merkezde 4 anaokulumuzun açılışını yaptık ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik eğitime başlandı. Üç anaokulumuzun da yapımı devam ediyor, onları da kısa sürede bitirip teslim edeceğiz. Önümüzdeki hafta 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını yapacağız ve bu şekilde tesislerimizle ilgili açılış programlarımız devam edecek. Bu arada pek çok tesisimizin de yapımı devam ediyor. Yatırımlarımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için var. Hem eğitim alanında hem sosyal kültürel alanda hem sağlık alanında hem vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını idame ettirebilecekleri pek çok tesisin yapımını da sürdürüyoruz” dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri mahalleye kazandırılan sosyal tesiste incelemelerde bulundu.