Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 14:47

Selçuklu’da asfalt mesaisi gece gündüz devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdüren ekiplerin Tekstil Pazarı’nda gece gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Selçuklu’da asfalt mesaisi gece gündüz devam ediyor

30 Mayıs 2018 14:47


Selçuklu’da fiziki belediyecilik çalışmaları ilçeye değer katmaya devam ediyor. Şehircilik açısından Türkiye’nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçenin yaşam kalitesini arttırıyor. Selçuklu’nun merkez ve civar mahallerinde sürdürülen çalışmalarda 34 ekip görev yapıyor. İlçede 38 mahallede 3 adet asfalt finişeri ile gece gündüz çalışmaları sürdüren Selçuklu Belediyesi, ilk etapta 133 bin m sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.


Selçuklu’da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Halkımızla ve muhtarlarımızla yapılan istişareler neticesinde Selçuklu’ya bağlı 72 mahallenin tamamında farklı bir çalışma programı hazırladık. Geçen ay başladığımız altyapı ve asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza sezon boyunca devam edeceğiz" dedi.


Asfalt şantiyesinin, 57 bin m alan üzerinde Avrupa standartlarında hizmet verdiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 240 ton/saat üretim kapasitesi ile geri dönüşüm asfalt üretimi özelliğine sahip yeni nesil asfalt plentinde laboratuar ortamında testlerin yapıldığını, tesiste üretilen altyapı mamullerinde kaliteye büyük önem verdiklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
23
°
C
  • Perşembe
    23°C
  • Cuma
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç