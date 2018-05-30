Selçuklu’da asfalt mesaisi gece gündüz devam ediyor

Selçuklu’da fiziki belediyecilik çalışmaları ilçeye değer katmaya devam ediyor. Şehircilik açısından Türkiye’nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçenin yaşam kalitesini arttırıyor. Selçuklu’nun merkez ve civar mahallerinde sürdürülen çalışmalarda 34 ekip görev yapıyor. İlçede 38 mahallede 3 adet asfalt finişeri ile gece gündüz çalışmaları sürdüren Selçuklu Belediyesi, ilk etapta 133 bin m sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Selçuklu’da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Halkımızla ve muhtarlarımızla yapılan istişareler neticesinde Selçuklu’ya bağlı 72 mahallenin tamamında farklı bir çalışma programı hazırladık. Geçen ay başladığımız altyapı ve asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza sezon boyunca devam edeceğiz" dedi.

Asfalt şantiyesinin, 57 bin m alan üzerinde Avrupa standartlarında hizmet verdiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 240 ton/saat üretim kapasitesi ile geri dönüşüm asfalt üretimi özelliğine sahip yeni nesil asfalt plentinde laboratuar ortamında testlerin yapıldığını, tesiste üretilen altyapı mamullerinde kaliteye büyük önem verdiklerini belirtti.