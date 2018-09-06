Selçuklu’da asfaltta rekor çalışma

Sille Parsana Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedeflere yıllık faaliyet planı kapsamında ulaşıldığını belirtti. Sezonun açılması ile birlikte hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde rekor düzeyde altyapı ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren altyapı ve asfalt çalışmalarının planlı ve programlı olarak devam ettiğini söyledi.

Selçuklu’da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Şehircilik açısından Türkiye’nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesi hızla artıyor. İlçe merkezimizde ve civar mahallerimizde sürdürülen çalışmalarda 34 ekibimiz görev yapıyor. Yıllık çalışma planını uygulayan fen işleri ekiplerimiz ilçemizin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yine 3 adet asfalt finişerimizde gece gündüz sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Horozluhan, Hocacihan, Sille Ak, Işıklar, Yazır ve Kılıçarslan mahallelerimizde yapılan çalışmalarda sona gelindi. Şu ana kadar 320 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştirildi” dedi.

Yüksek kapasiteli asfalt şantiyesinde seri üretim yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yeni nesil asfalt plentinde laboratuvar ortamında testlerin yapıldığını, altyapıda kaliteye büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.