Selçuklu'da bordür parke çalışmalarında yoğun tempo

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bu yıl içinde yapılması planlanan bordür parke çalışmalarını 22 ayrı noktada 100'e yakın personelle gerçekleştiriyor.

Her geçen gün artan nüfusu ile yeni yerleşim alanlarının hızla geliştiği bölgelerde ve ilçe merkezinde yoğun olarak çalışan Selçuklu Belediyesi altyapı ekipleri Kosova, Parsana, Beyhekim, Buhara, Şeker, Işıklar, Yazır Mahallelerinin yanı sıra ilçe merkezine uzak olan Eğribayat, Aşağıpınarbaşı, Çaltı ve Dokuz Mahallelerinde de muhtelif cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç planına göre bordür parke çalışmaları için sezon başında belirlenen 3 aylık hedefi aşan Selçuklu Belediyesi yüksek kaliteye önem verdiği çalışmalarda 48 bin 450 metre bordür, 168 bin 200 metre kare parke çalışması gerçekleştirdi. Altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdiklerini ve yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şehir merkezinde ve civar mahallerde sürdürülen altyapı çalışmaları ile ilçenin her bölgesini adeta nakış nakış işlediklerini belirtti. Çalışmaların mahallelerin ihtiyaç planına göre çok yönlü devam ettiğini belirten Başkan Pekyatırmacı altyapı kapsamında satıh kaplama, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama, tretuvar çalışmalarının özenle gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Pekyatırmacı, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da altyapıda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her mahallede farklı bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda şekilleniyor. İhtiyaç planı doğrultusunda modern fiziki belediyecilik çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam ediyoruz. İlçenin tamamında yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kullandığımız altyapı malzemesi ve parke taşlarında yüksek kaliteye önem veriyoruz. Çalışmalarımız sezon boyunca devam edecektir” ifadelerini kullandı.