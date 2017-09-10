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10 Eylül 2017 14:26

Selçuklu’da çocuk parkları renkleniyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçeye kazandırdığı parklar, yeşil alan ve çocuk oyun grupları ile vatandaşların nezih ve konforlu alanlarda rahat nefes almaları ve keyifli bir zaman geçirmeleri için çalışıyor.

Selçuklu’da çocuk parkları renkleniyor

10 Eylül 2017 14:26


Selçuklu’da yer alan 934 park ilçenin yeşil dokusuna katkıda bulunurken parkların içerisinde bulunan çocuk oyun grupları da sıcak tatil günlerinde çocukların vazgeçilmez adresi oluyor. Selçuklu Belediyesi, her gün binlerce çocuğun eğlendiği parkların standardını EPDM kaplama ile yükseltiyor. Bu yıl içinde 49 parkın EPDM kaplaması tamamlanacak. EPDM kaplaması tamamlanan çocuk oyun parkını ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarla sohbet etti. Selçuklu’da parkları cıvıl cıvıl bir hale getirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Parklarda zemin düzenlemesi ile ilgili hemşehrilerimizin istekleri oldu. Bu doğrultuda tüm parklarımızda EPDM kaplama ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl için 49 parkımızın ihalesi yapıldı. Şuana kadar 11 parkımızın zeminini EPDM ile kaplamış olduk. Bu iş için toplam 3 milyon 800 bin TL harcıyoruz" dedi.


Selçuklu’daki tüm parkları Selçuklu‘ya yakışan bir standarda yükseltmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, "Amacımız çocuklarımızın oynarken eğlenebilecekleri hijyenik mekanlar oluşturabilmek. Çocuk parklarına yapmış olduğumuz kaplamalarda orijinal kauçuktan oluşan EPDM kaplamayı tercih ediyoruz. Bu maliyet olarak çok yüksek bir bedel ama geri dönüşüm malzemesinden yapılanlar çocuklarımızın gelişiminde ciddi rahatsızlığa neden olabileceğinden kullanmıyoruz. Yeni parklar cıvıl cıvıl oldu. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.




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