Selçuklu'da çocuklar bisiklet heyecanı yaşadı

Konay'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında Selçuklu Merkez Cami'inde bisiklet dağıtım törenine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında 40 gün boyunca sabah namazına camiye giderek bisiklet almaya hak kazanan çocuklar bisikletlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Bisiklet dağıtımının adresi bu kez Selçuklu Merkez Cami oldu. 40 gün camiye giderek bisiklet almaya hak kazanan çocukların mutluluğuna ortak olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Başkan Pekyatırmacı, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin geçen yıl Selçuklu'da başladığını, bu yıl da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm ilçelerle birlikte merkez de binlerce çocuğun mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

"Proje ile çocuklarımızın gönül dünyalarında yeni kapılar açıldı"

Konya genelinde 45 bin, Selçuklu'da ise 17 bin çocuğun bisiklet almaya hak kazandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocuklara küçük yaşlarda cami alışkanlığı ve sevgisini kazandırmak amacıyla başlatılan "Güle Oynaya Camiye Gel" projesinin Türkiye'de uygulanan örnek bir proje olduğunu belirtti. Başkan Pekyatırmacı, "Projeye katılan ve 40 gün boyunca büyük bir özveri ile sabah namazına devam eden tüm çocuklarımızı kutluyorum. Proje ile çocuklarımızın gönül dünyalarında yeni kapılar açıldı, birlik ve beraberlik ruhunu geliştirildi. Çocuklarımız kadar veliler için de büyük bir fırsat olan projeye gösterilen yoğun ilgi yapılan çalışmanın başarısı açısından da mutluluk verici. "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi ile binlerce çocuğu sevindiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, projeyi destekleyen tüm ailelerimize ve cami görevlilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlıklı ve dikkatli bir şekilde bisikletlerine binmelerini istiyoruz " dedi.

Çocukların her gün camiye gelerek camii cemaatine neşe kattığını ifade eden Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, çocukların hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir hediye ile ödüllendirilmelerinin çok anlamlı olduğunu, camilerin de bu sayede çocukları kazandığını, renklendiğini, sabah namazı ile başlayan feyzin, bereketin tüm gün sürdüğünü belirtti. Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, “Selçuklu, Osmanlı ve Cihan devleti ile yedi düvele nam salan ecdadın yaptığı gibi bu proje Selçuklu'da başladı, Büyükşehir Belediyesi ile tüm Konya geneline yayıldı. İnşallah Türkiye'nin bütün şehirlerinde de bu uygulamanın yapılmasını görmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber'in yaptığı dua ile çocukların bisikletleri teslim edildi. Selçuklu Merkez Cami'nde gerçekleştirilen bisiklet dağıtım programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Merkez Camii İmam Hatibi Hidayet Eskici ve bisiklet almaya hak kazanan çocuklar ve aileleri katıldı.