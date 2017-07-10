Selçuklu’da çocuklar camileri dolduruyor

Camiler sabah namazında çocuklarla doluyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklara özel gerçekleştirilen ve geçtiğimiz günlerde startı verilen, "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi yoğun ilgi görüyor. Proje için kayıt yaptıran çocuklar sabah namazı için camilere gidiyor. Selçuklu Belediyesi, proje kapsamında 19 Haziran- 13 Ağustos tarihleri arasında 40 gün boyunca camiye gelen 6-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara bisiklet hediye edecek.

Mehmet Akif Mahallesi’nde yer alan Mevlana Celaleddin-i Rumi Camii de ilçede yer alan diğer camiler gibi çocuklarla dolup taşan camiler arasında yer alıyor. Projeye katılan çocukların kimi kardeşiyle, kimi anne babasıyla camiye geliyor. Cemaatle birlikte namazlarını kılan çocuklar, daha sonra cami görevlisine isimlerini yazdırıyor. Projenin çocukların camiye ilgisini arttırdığını ifade eden Cami İmamı Hasan Aykut ve aileler Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a proje için teşekkür etti.

"Güle Oynaya Camiye Gel" projesine gösterilen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Çocuklarımıza küçük yaşlarda cami alışkanlığını kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz proje ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızı cami ile buluşturuyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımız camilerin süsü ve bereketidir. ’Güle Oynaya Camiye Gel’ projesinin çocuklarımızın gönül dünyalarında yeni kapılar açacağına, birlik ve beraberlik ruhunun gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Bu vesile ile projeye destek veren tüm ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.