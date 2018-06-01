Selçuklu’da Cuma Buluşmaları sürüyor

Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleşen Cuma buluşmaları Ramazan Ayı boyunca da ara vermeden devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Başkan Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmaların bu haftaki adresi Karatay Sanayi oldu. Yeni Cami’de kılınan Cuma Namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammed Zeren, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Ramazan’ın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Allah’ın biz müminlere bir ihsanı olan Ramazan gece ve gündüzü ile ayrı bir değer taşıyor. Dua ve istiğfarlar, iyilik ve güzellik ayı Ramazan’ın bereketini tüm şehir olarak yaşıyoruz. Bu ayda sabrın, kardeşliğin, paylaşmanın en güzel örneklerini yaşıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak kurduğumuz iftar sofraları ve Teravih Buluşmaları ile de hemşehrilerimizin Ramazan’ın coşkusuna ortak olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu ayın manevi iklimi ile de Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramına kavuşmayı temenni ediyorum” dedi.