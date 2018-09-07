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07 Eylül 2018 16:32

Selçuklu’da Cuma buluşmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında Nişantaş Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu’da Cuma buluşmaları sürüyor

07 Eylül 2018 16:32

Cuma Namazını Tevhide Anne Yeşil Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla hasbihal etti.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği ve vatandaşlarla istişare ederek Selçuklu’ya daha iyi hizmet verebilmenin hedeflendiği Cuma Buluşması bu hafta Nişantaş Mahallesi’nde oldu. Vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, Nişantaş Mahalle Muhtarı Sefa Yaman ve birim müdürleri eşlik etti.



“Birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz”


Cuma namazı sonrası vatandaş ve esnaflarla istişare eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ülke olarak verilen ekonomik mücadeleye vurgu yaparak, “Bu günlerde sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bizlere ciddi manada dış destekli baskılar yapılmaktadır. Olumsuzluk havası verilmektedir. Elbette bu dönemi de atlatacağız. Ümitsizliğe düşecek bir durum görünmemektedir. Coğrafi imkanlarımızla, milli ve yerli kaynaklarımızla ve en önemlisi de çalışkanlığımızla her şeyin üstesinden gelebilecek durumdayız. Hepimize önemli görevler düşüyor. Zorlu çalışma koşullarında iyi niyetle, samimiyetle, özveriyle hareket etmeliyiz. Önemli olan zoru başarabilmektir. Bizler koşulları ne olursa olsun hizmet sağlamaya devam edeceğiz vatandaşlarımız da kendi işlerinde en iyisini yaparak ülkemize faydalı olmaya devam edecekler, böylece bu azimle ve bu çalışma ruhuyla bütün sıkıntıları aşacağız” dedi.




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