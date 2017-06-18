Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:31

Selçuklu’da ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından çocuklara cami sevgisi kazandırmak amacıyla hayata geçirilen ’Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi cami imamlarına yapılan proje tanıtımı ile start aldı.

Selçuklu’da ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi başladı

18 Haziran 2017 11:31


Selçuklu Belediyesinin, 40 gün boyunca camide sabah namazına katılan çocuklara bisiklet hediye edeceği ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi kapsamında cami imamlarına bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi, Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda imamlara proje detayları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye desteklerinden dolayı imamlara teşekkür etti.



“Çocuklarımıza cami sevgisini aşılamak istiyoruz”


"Bugün bir araya gelmemizin nedeni çocuklarımıza cami sevgisini aşılamak için başlattığımız bir işle ilgili istişare etmek" diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Biz bir ön kayıt aldık ve ön kayıttaki listeleri arkadaşlarımız sizlere cami cami ayırarak ilettiler. Sizlerden ricamız çocuklarımızın devam sürecini kontrol etmeniz. Bir iyilik yaparken çocukların zihninde başka bir kötülüğün filizini ekmeyelim. Sizden ricamız bu listelere mümkün olduğunca kurallara uygun bir şekilde işaretleme yapmanız" dedi.


’Güle Oynaya Camiye Gel’ projenin ilk kez uygulanan bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Belki daha önce bu projeyi yapmak gerekiyordu ama istişare etme fırsatımız pek olmadı. İstiyoruz ki her yıl bunu devam ettirelim. Aslında bu bir pilot uygulamadır. Biz de şimdi eksiklerimizi görüyoruz. Bazı düzeltmeleri belki belli istişarelerle bir araya gelerek yapacağız. Hedefimiz çocuklarımızın yaz tatilini boşa geçirmeden babalarıyla ve anneleriyle birlikte camiye gelmelerini sağlamak. Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



“Proje Cami İle Çocukları Buluşturacak”


Cami ile çocukları buluşturacak ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi, Selçuklu’da 6-14 yaş aralığındaki çocukların camiye gelmesini özendirmek, camiyi tanıyıp, sevmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 19 Haziran - 13 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 60 gün içinde 40 gün sabah namazına gelen çocuklara Selçuklu Belediyesi tarafından bisiklet hediye edilecek. ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projeye 224 camide 2 bin 349 çocuk katılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:02
  • İkindi :16:56
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!