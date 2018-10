Selçuklu'da hizmetler istişare ediliyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Buhara Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

İlçeye yapılan hizmetleri mahalle muhtarlarıyla ve mahalle sakinleriyle istişare ederek çalışmaları yerinde değerlendiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Buhara Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu. Buhara Mahalle Muhtarlık binası yanında kurulan çadırda mahalle sakinlerinin önerilerini ve taleplerini ayrı ayrı dinleyen ve not alan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkan Vekili Adnan Bahçeci, Buhara Mahalle Muhtarı Fahri Tuna, Belediye Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri eşlik etti.

Tüm hizmet planlarını verimlilik, tasarruf ve de yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirdiklerini ifade eden Pekyatırmacı, şu anda Selçuklunun her bölgesinde devam eden altyapıdan sosyal, kültürel, spor ve eğitim projelerine kadar önemli yatırımların mahalle sakinleriyle ve mahalle muhtarlarıyla yapılan istişareler neticesinde kazandırıldığını söyledi. İlçede hemşehrilerin fikirlerinin yapılan çalışmalara yön verme açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, yatırımlara başlamak kadar zamanında tamamlanması için de tüm ekiplerin koordineli olarak çalıştığını, her yapılan çalışmada bir an önce hemşehrilerin istifadesine sunmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Sosyal aktivitelerin merkezi olan emekliler ve hanımlar lokallerinin bir benzerinin Buhara Mahallesine yapılmakta olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, farklı mimari tarzıyla hem erkeklere hem bayanlara hizmet verecek tesis de yüzme havuzu, spor salonları, fitness salonları ve çok fonksiyonlu kullanım alanlarıyla sosyal hayata canlılık katacağını kaydetti. İstişare toplantısına katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, diğer mahallelerde de istişare toplantılarının geniş katılımla devam edeceğini söyledi.

Buhara Mahalle Muhtarı Fahri Tuna'da yapılan hizmetlerin Buhara Mahallesi açısından değerli olduğunu, talep edilen hizmetlerin kısa sürede yerine getirildiğini dile getirerek tüm mahalle sakinleri adına Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.