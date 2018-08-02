Selçuklu’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Selçuklu Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7 ilaçlama ekibi ilçede bulunan tüm mahallelerde haşereye karşı mücadele ediyor. Özellikle yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını tehdit ederek rahatsızlık veren karasinek, sivrisinek gibi haşerelere karşı yeşil alan, ağaç, çöp konteynerleri ve sokaklar ilaçlanıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan sokak ilaçlama ekibi, belirlenen program ile tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığınca onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. 6’sı merkezde, 1’i de dış mahallelerde olmak üzere toplam 7 ilaçlama ekibi, sabah 06.00-10.00 ve akşam 18.00-23.00 saatleri arasında ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyorlar. İlaçlama çalışmalarında ULV ilaçlama makineleri kullanılıyor. İlaçlama ekipleri ilaçlamanın etkili olmadığı rüzgarlı ve yağışlı havalar dışında Selçuklu’da her mahallede haftada en az bir kez ilaçlama gerçekleştiriyor. Selçuklu’da şehir merkezinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra ilçeye bağlanan mahallelerde de ilaçlama yapılıyor. İlaçlama öncesi anons yapılarak vatandaşlar uyarılıyor. Uyarılarda kronik hastalığı olan vatandaşların ilaçlardan etkilenmemesi için kapı ve pencerelerini kapatması isteniyor.

“Her mahallemizi haftada en az bir kere ilaçlıyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, "Belediye olarak hemşehrilerimizin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama ekiplerimizle ilçe genelinde haşere ile mücadele çalışmalarımıza devam ediyor. Selçuklu’da hemşehrilerimizin sorunsuz bir yaz dönemi geçirmeleri için her mahallemizi haftada en az bir kere ilaçlıyoruz. Sıcak ortamlarda ilacın etkisinin olmaması ve hemşehrilerimizin ilaçlama çalışmalarından olumsuz yönde etkilenmemeleri için ilaçlama saatlerini sabah erken ve akşam geç saatlerde yapıyoruz. Bu yıl ilaçlama için 1 ton civarında ilaç kullanılması planlanıyor. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız kimyasal maddelerin doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermemesi için hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

İlaçlama çalışmalarının eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı vatandaşların özellikle evsel atıkları mutlaka ağzı kapalı şekilde çöp bidonlarına bırakmalarını istedi.