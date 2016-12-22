Selçuklu’da kar mesaisi sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Acil müdahale ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kış mevsimi öncesinde olumsuz hava şartlarına karşı tedbir alan Selçuklu Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar ve buzlanmaya karşı, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapan acil müdahale ekipleri, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çaba harcıyor. İlçe merkezi ile yeni bağlanan köy ve beldelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışıyor.

Selçuklu’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları ekiplerin yoğun çalışmaları ile devam ediyor. Ekipler vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek ve günlük çalışmalarını sorunsuz sürdürebilmeleri için aralıksız çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarda toplam 79 araç, 400’ e yakın personel görev yapıyor. Çalışmalarda 500 ton tuz kullanıldı.



Sokak hayvanları da unutulmadı

Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine Selçuklu Belediyesi katkıda bulunuyor. Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Selçuklu Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçları için ilçe genelinde muhtelif noktalara 64 adet kedi beslenme istasyonu ve 14 adet köpek beslenme istasyonu yaptı. Estetik yapısıyla şehir mimarisine uygun olarak ahşaptan dizayn edilen kedi evlerindeki kedilerin beslenme ihtiyaçları da Selçuklu Belediyesi tarafından karşılanıyor. Ayrıca yapılan açıklamada kışın zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarından hastalıklı, yaralı ve zor durumda olanların Selçuklu Belediyesi’ne bildirilmesi çağrısında bulunuldu.