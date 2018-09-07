Selçuklu’da kış spor okullarında kayıtlar başlıyor

Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında kayıtlar 10 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Her yıl binlerce çocuğun spor yapmak için tercih ettiği Selçuklu Belediyesi Spor Okullarına kayıtlar sadece internet üzerinden gerçekleştirilecek. Spor okulu çalışmaları yaz ve kış olmak üzere iki sezondan oluşan Selçuklu Belediyesi Spor Okulları kapsamında 14 branşta hizmet verilecek. Çalışmalar, ulusal standartlara uygun 35 tesiste toplam 56 salonda yürütülecek. Sporculara hijyenik şartlarda branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim verilecek. Türkiye, Avrupa ve dünya derecesi yapan sporcuların bir çoğunu spor okulları bünyesinden yetiştiren Selçuklu Belediyesi Spor Okulları yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz döneminde yaklaşık 15 bin sporcuya hizmet veren spor okulları, kış döneminde de on binlerce çocuğa ev sahipliği yapacak. 10 Eylül tarihinde kayıtların başlayacağı kış spor okullarında dersler 6 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Yaklaşık 8 ay sürecek olan kış spor okulları 12 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, jimnastik, tekvando, wushu, kick-boks, judo, karate, güreş, satranç ve masa tenisi olmak üzere toplam 14 branşta eğitim verilecek.

Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarına kayıtlar sadece internet üzerinden www.selcuklubelediyespor.com adresinden yapılacak. Spor okulları ile ilgili 0 332 248 00 43 veya 0 332 248 03 06 nolu telefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi.