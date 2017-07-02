Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 12:29

Selçuklu’da Kosova Mahalle Konağı yapılıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kosova Mahallesi’ne kazandırılacak mahalle konağının yapımına başlandı.

Selçuklu’da Kosova Mahalle Konağı yapılıyor

02 Temmuz 2017 12:29


Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Selçuklu’nun 9 farklı bölgesine yapılan mahalle konaklarına bir yenisi daha ekleniyor. Kosova Mahallesi’ne kazandırılacak mahalle konağının 2018 Haziran ayında açılması planlanıyor. Temel kazısı yapılan tesiste ekipler temel demiri döşemesini gerçekleştiriyor. Tesis, tamamlanmasıyla nüfusun yoğun olduğu mahallede sosyal hayata sağlayacağı katkı ile önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Selçuklu’da sosyal yatırımların ilçeye değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Kosova Mahallesi’nde yapımına başladığımız tesisimiz tamamlandığında mahalleye değer katacak" dedi.


Vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olacak olan Kosova Mahalle Konağı 3 bin 595 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Zemin ve birinci kattan oluşacak mahalle konağının zemin katında emekli lokali, kapalı havuz, spor salonu, hamam, buhar odası, ılıklık, vitamin bar ve sauna yer alırken, tesisin birinci katında hanımlar lokali, seminer odası, fitness salonu, spor salonu ve soyunma odaları yer alacak. Kosova Mahalle Konağı 5 milyon 203 bin 800 TL’ye mal olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:05
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!