Selçuklu’da Kosova Mahalle Konağı yapılıyor

Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Selçuklu’nun 9 farklı bölgesine yapılan mahalle konaklarına bir yenisi daha ekleniyor. Kosova Mahallesi’ne kazandırılacak mahalle konağının 2018 Haziran ayında açılması planlanıyor. Temel kazısı yapılan tesiste ekipler temel demiri döşemesini gerçekleştiriyor. Tesis, tamamlanmasıyla nüfusun yoğun olduğu mahallede sosyal hayata sağlayacağı katkı ile önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Selçuklu’da sosyal yatırımların ilçeye değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Kosova Mahallesi’nde yapımına başladığımız tesisimiz tamamlandığında mahalleye değer katacak" dedi.

Vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olacak olan Kosova Mahalle Konağı 3 bin 595 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Zemin ve birinci kattan oluşacak mahalle konağının zemin katında emekli lokali, kapalı havuz, spor salonu, hamam, buhar odası, ılıklık, vitamin bar ve sauna yer alırken, tesisin birinci katında hanımlar lokali, seminer odası, fitness salonu, spor salonu ve soyunma odaları yer alacak. Kosova Mahalle Konağı 5 milyon 203 bin 800 TL’ye mal olacak.