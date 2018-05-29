Selçuklu’da mahalle iftarları sürüyor

Selçuklu’da birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan’ın bereketi mahalle iftarlarında yaşanıyor. Her gün iki mahallede binlerce insanı buluşturan iftar sofraları ilçeye bağlı Musalla Bağları, Feritpaşa, Akıncılar, Erenköy, Aydınlıkevler ve Hüsamettin Çelebi Mahallerinde kuruldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ve Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Orhan Erdem ve Gülay Samancı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Yöneticileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcılarının yanı sıra mahalle muhtarlarının da yer aldığı iftarlarda binlerce ilçe sakiniyle buluştu.

"Ramazan’ın Bereketini Hemşehrilerimizle Yaşıyoruz"

Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Ramazan Ayı içerisinde her gün iki mahallemizde iftar yemeği düzenliyoruz. Bu iftar yemeklerimizde hem mahalleliler birbirleriyle, komşularıyla birlikte oluyorlar, birlikte iftar ediyor hem de biz mahallelilerimizle hasbihal etmiş, selamlaşmış oluyoruz. Ramazan’ın rahmeti ve bereketi de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. İftar yemeğine katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Belediyemize ve Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı Beye teşekkür ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah daha nice programlarda bir araya gelmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Dualarınız ve desteklerinizi 24 Haziran’da da bekliyoruz" diye konuştu.

"İftar buluşmaları güzel bir geleneğimiz"

İftar Buluşmalarının güzel bir gelenek olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, "Bu güzel geleneği yaşatan ve her gün bir mahallede iftar sofrası açan Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyoruz. İnşallah bayrama da bu birlik ve beraberlik ruhu içinde kavuşmayı temenni ediyoruz. Bu süreçte 24 Haziran’da önemli bir seçim var. İnşallah sizlerden AK Parti’ye güçlü bir destek ve dünya mazlumlarına ülkemizden ulaşacak güçlü bir ses vermenizi diliyorum" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının hayırlar getirmesini dileyen AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de "25 Haziran sabahı inşallah Konya’yı özellikle partimize büyük oranda destek vermiş illerin başında, belki de en başında görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar organizasyonları için Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. Özer, "Ülkemiz açısından çok kritik bir zaman dilimine yaklaşıyoruz. Ak Parti bugüne kadar sizlerin desteği ile ülkemizin 15 yılda büyük mesafeler kat etmesine vesile oldu. Bundan sonra da inşallah sizlerin desteği ile Selçuklumuza, şehrimize ve ülkemize hizmet etme gayretinde olacağız. Rabbim milletimizin ve ümmetimizin yolunu açık etsin, Rabbim hepimizi her türlü musibetlerden korusun" diye konuştu.