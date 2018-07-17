Selçuklu’da modern fiziki belediyecilik

Asfalt sezonunun açılışından bu yana 210 bin metrekare asfalt, 135 bin 800 metrekare parke ve 48 bin metre bordür imalatı yapan Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt atıklarının geri dönüşümü ile yılda 3 bin 500 ton asfaltı geri dönüşümden kazanıyor. Selçuklu Belediyesi, ihtiyaç planı doğrultusunda modern fiziki belediyecilik çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam ediyor. Sezon boyunca sürecek çalışmalar kapsamında şu ana kadar 41 bin 806 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. İlçenin tamamında yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalarda altyapı ekipleri tarafından satıh kaplama, bordür-parke, yol düzenleme,gibi muhtelif çalışmalar aralıksız sürüyor.

"Selçuklu’da altyapıya büyük önem veriyoruz"

Belediye olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre hizmetlere yön verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezinde ve civar mahallerde sürdürülen altyapı çalışmalarında 34 ekibimiz görev yapıyor. İlçemizin her bölgesinde belirlenen noktalarda ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuvar çalışmaları yürütüyor. Planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz.Hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza sezon boyunca devam edeceğiz” dedi.

"Selçuklu her yıl 3 bin araçlık otopark kazanıyor"

Altyapı, asfalt ve parke çalışmalarında tüm ilçede koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi rekor düzeyde çalışma yapıyor. 2009 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında Selçuklu’da toplam 7 milyon 700 bin metrekare asfalt, 3 milyon 900 bin metrekare parke ve 1 milyon metre bordür imalatı yapıldı. Selçuklu’da otopark problemini çözmek için de çalışmalarına devam eden ekipler mahalle aralarında bulunan ama düzenli kullanıma uygun olmayan otopark alanlarının düzenlenmesi çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Selçuklu her yıl 3 bin araçlık otopark kazanıyor.