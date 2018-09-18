Selçuklu'da okul bahçeleri temizlendi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrencilerin daha temiz ortamlarda eğitim almaları amacıyla ilçe genelindeki okullarda bahçe ve çevre temizliği yaptı.

Yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencilerin daha temiz bir çevrede okullarından istifade edebilmeleri amacıyla ilçe genelinde tüm okullarda çevre temizliği başlatan Selçuklu Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda köklü bir temizlik yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından temizlik araçları ve çim biçme makineleriyle 4 ayrı ekip halinde gerçekleştirilen çalışmalarda okul bahçelerinde ve çevrelerinde hassas temizlik yapıldı. Çalışmalarla eğitim yuvalarını günlük kullanan çocukların özellikle okul bahçelerindeki oyun zamanlarını ve etkinlikleri temiz bir çevrede gerçekleştirmeleri amaçlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda okul bahçelerindeki ağaçların ve bitkilerin bakımları yapıldı. Temizlik ekiplerince de okul çevreleri kurumuş otlardan arındırılırken mıntıka temizliği ve temizlik araçlarının süpürmesinin ardından okul bahçesi komple arasözlerle yıkandı. Yine okul çevrelerinde biriken çöp ve moloz yığınları temizlik araçlarıyla kaldırılarak okulların bulunduğu bölgelerin estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşması sağlandı.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yönelik faaliyetlere her fırsatta destek olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu kapsamda yeni eğitim öğretim döneminin başladığı şu günlerde ilçemizde eğitim gören öğrencilerimizin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda okullarını kullanabilmeleri amacıyla okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha iyi fiziki koşulların oluşturulması için sürdürdüğümüz çalışmalar ile okullarımız yeni eğitim öğretim dönemine tertemiz bir şekilde girmiş oldu. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum" dedi.