Selçuklu’da okul öncesi eğitime büyük destek

Selçuklu Belediyesi, eğitimin ilk basamağını oluşturan, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı sürdürebilecekleri okul öncesi eğitim hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğüne devir teslimi yapılan 4 anaokulundan sonra ihtiyaç olan bölgelere 3 anaokulu daha yapılıyor. Yapımı devam eden anaokulları ile Selçuklu’da okul öncesi eğitimde önemli bir boşluk doldurulması hedefleniyor. İki tanesi 8 derslikli, bir tanesi 6 derslikli olarak planlanan anaokullarında oyun odaları, rehberlik servisi, idari bürolar, derslikler, oyun odaları ve yemekhane gibi bölümler bulunacak. Selçuklu Belediyesi, ilçede eğitim hayatına sağladığı fiziki ve sosyal yatırımlara her geçen gün yenilerini ekliyor. Kütüphaneler, kapalı spor salonları, suni çim sahalar ve 6 yıl boyunca uyguladığı Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile Selçuklu’da eğitim alanında birçok projeyi hayata geçiren Selçuklu Belediyesi şimdi de ilçeye 3 anaokulu kazandırıyor. Daha önce Selahaddin Eyyübi, Beyhekim, Kılınçarslan ve Esenler Mahallesine yapılan anaokullarına yenileri ekleniyor. Her biri okul öncesi eğitiminde önemli bir boşluğu dolduracak okullar 8 ve 6 derslikli,bodrum, zemin, ve 1 kattan oluşuyor.

"Okul Öncesi Eğitime 6 Milyon 500 Bin TL Destek"

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim hayatının her aşamasında önemli projeler ürettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerden birisi eğitim kalitesi ve eğitim oranı. Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkânı sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesi olarak her fırsatta eğitime destek verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Şuanda 3 anaokulunun inşaatı devam ediyoruz. Yazır, Sancak ve Bosna Hersek Mahallerinde inşaatlarımız hızla devam ediyor. Toplam 6 milyon 500 bin TL’ye mal olacak okullarımız ile Selçukluda okul öncesi eğitimdeki sınıf açığını kapatmış olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak eğitimle ilgili çok önemli işler yaptığımız gibi fiziki olarak yatırımlarda yapıyoruz” diye konuştu.

"Selçuklu Okul Öncesi Eğitimde Türkiye Standardını Aşacak"

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yaptıkları yatırımlarla aynı zamanda geleceğe yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için hem derslikleri modernleştiriyor hem de yeni derslikler yapıyoruz. Okul öncesi eğitim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Hükümetimizde okul öncesi eğitime çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza önemli bir destekte bulunuyoruz. Şuanda 3 anaokulumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah yeni anaokulları da yapmaya devam edeceğiz. Böylece Selçuklu’yu okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.