Selçuklu’da Oyuncaksız Çocuk Kalmasın projesi

Merkez Selçuklu Vakfı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Pınar Eğitim, Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği Başkanı Mahmut Sami Şahin; “ Pınar Gençlik Derneği olarak çocuklarımızın karakter gelişimiyle ilgili olarak eğitimler, programlar düzenliyoruz. Bugüne kadar Selçuklu Belediyemizle birlikte ortaklaşa üç proje gerçekleştirdik. Bu projeler çerçevesinde çocuklarımızın milli ve manevi değerlerinin daha ileriye taşınması, vatanımıza hizmet edecek donanımlı birer genç olarak yetişmeleri için projeler geliştiriyoruz. Bugün de "Selçuklu’da Çocuklar Oyuncaksız Kalmasın” projesi kapsamında bir aradayız. Proje ile dijital bir tehlike ile karşı karşıya olan çocuklarımızın ailesiyle birlikte oynayıp sosyalleşmesi, zihni melekelerini geliştirilmesini amaçlıyoruz" dedi.

“Biz her zaman böyle projelerin yanındayız”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Selçuklu’da çocuklara yönelik projelerin her zaman bir adım önde olacağına vurgu yaparak: “Üç yıldır yürüttüğümüz proje destek programımız kapsamında Pınar Gençlik Derneği ile olan 3. yılımız. Pınar Gençlik Derneği üyelerine böyle bir çalışmaya öncülük ettikleri ve Selçuklu Belediyesi’ni böyle bir projeye aracı ve vesile kıldıkları için özellikle teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklar bizim için çok değerli ve her şeyin en iyisine layık. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklar için yapılan her türlü çalışmada mutlaka var olacağız” dedi

"En güzel işlerden biri de çocuklarımızı sevindirmektir"

Selçuklu Belediyesinin, sivil toplum kuruluşları ile çok güzel bir işbirliğinin örneğini sunduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ramazan ayında mükâfatın kat kat olduğu bu günlerde en güzel yapılacak işlerden birisi de çocukları sevindirmektir” dedi. Başkan Altay, “Oyuncaksız Çocuk Kalmasın başlığı altında güzel bir sloganla yapılan bu projeye emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak bir uygulama başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek de konuşmasında; “Çocuklarımızın sevincine ortak olan Selçuklu Belediyemizi ve yine böyle güzel bir projeye vesile olan Pınar Gençlik Derneğimizi kutluyorum. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın yüzündeki tebessümler, sevinçler bizlere can veriyor, onların mutluluğu ile bizlerde mutlu oluyoruz. Çocuklarımız her şeyin en güzeline en iyisine layık. Onları küçük de olsa çeşitli hediyelerle sevindirelim. Yüzlerindeki tatlı tebessümlerine ortak olalım. Şimdiden Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Nice bayramlara sağlıkla sıhhatle ulaşsınlar” dedi.

"Mübarek Ramazan ayının rahmetini, bereketini birlikte yaşıyoruz"

Çocukların tebessümlerinin önemine dikkat çeken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Mübarek Ramazan ayının rahmetini, bereketini birlikte yaşıyoruz. Çok şükür ki, bu günlere birlikte yine huzur içerisinde kavuştuk. Cenabı Allah yine millet olarak, İslam camiası olarak mübarek aylara günlere kavuştursun inşallah. Hediyelerini alan yavrularımızı tebrik ediyorum. Böyle güzel bir projenin gerçekleşmesine vesile olan Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum, başarılı ve sağlıklı bir ömürle, nice Ramazanlara ulaşmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

Programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Tahir Akyürek ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Pınar Eğitim Kültür Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği Dernek Başkanı Mahmut Sami Şahin katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çocuklara hediyeleri takdim edildi.