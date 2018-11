Selçuklu'da sağlığa yatırım sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Selçuklu Belediyesi sağlıklı ve mutlu bir Selçuklu hedefine ulaşmak için sağlık alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Şeyh Şamil Mahallesinde yapımı tamamlanan ve bölge halkının sağlık sorunlarının çözümüne önemli bir katkı sağlayacak olan 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

“Her yapılan hizmet vatandaşımızın daha rahat etmesi içindir”

Törende konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapılan hizmetlerdeki temel hedefin Selçuklu'daki hizmet kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Bugün Selçuklu Belediyesi olarak hizmet halkamıza bir yenisini daha ekliyoruz. AK Parti Belediyeciliği her yerde etkisini gösterdiği gibi Konya'da da hem Büyükşehir Belediyemiz hem merkez ilçe belediyelerimiz hem de diğer merkez dışındaki belediyelerimiz sürekli yatırım hizmetlerine devam ediyorlar. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak her alanda yatırım yapıyoruz ve insanımıza hizmet etme noktasında sürekli gayret içerisindeyiz. Belediye olarak sadece alt yapı, yol ve temizlik hizmeti yapmıyoruz, bununla birlikte pek çok üst yapı hizmetini de yerine getiriyoruz. Bu yatırımlar içerisinde eğitim, sağlık, sosyal, kültürel yatırımları bunların hepsini belediyeler olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda sağlık alanında önemli bir yatırım olan 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezimizin de açılışını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Burada yapılan yatırım her ne kadar Aile Sağlığı Merkezi olarak tanımlanıyor olsa da aynı zamanda poliklinik hizmeti de verebilecek bir merkez oldu. Buradaki merkez sadece içinde bulunduğu mahallenin haricinde kendi bölgesine hizmet verebilecek büyüklükte bir tesis olarak kullanılacak. Burada yapılan tesiste sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük emekleri var. Onun zamanında projelendirilerek yapımına başlanmıştı bize de açılışını yapmak nasip oldu kendilerine emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Belediye hizmetleri noktasında çıtayı düşürmeden devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede eğitim, sosyal, kültürel alanlarda devam eden yatırımlarımız var bunları da inşallah bittiği zaman önümüzdeki sezona da yetiştirecek şekilde açılışını yapacağız. Burada yapılan yatırımın mahallemiz, bölgemiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görev yapacak olan sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

"Selçuklu hizmetleriyle hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltiyor"

Türkiye'ye ve Konya'ya değer katan hizmetlere her gün yenilerinin eklenmeye devam ettiğini ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, "Önceki gün 95 yıllık Cumhuriyetimizin en büyük projesi olan İstanbul Hava limanı Sayın Cumhurbaşkanımızın eliyle hizmete girdi. 42 ay gibi kısa bir sürede tamamı yerli şirketlerin yapımıyla gerçekleştirilen bu mega proje ile Türkiye'nin ekonomik ve stratejik büyüklüğü bir kademe daha yukarıya taşınmış oldu. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapımı tamamlanan İstanbul Hava limanı ülkemizi ekonomik olarak dizginlemeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Yerelde de hemşehrilerimizin hayat standardını daha ileriye taşımak adına art arda yeni açılışlar yapıyoruz. Özellikle sağlıkta yapılan yatırımlarla gelişmiş ülke standardını zorlar hale geldik. Tüm bu hizmetler kendiliğinden ve kolayca oluvermiyor. Arka planda büyük bir emek ve gayret var. Milletimizden aldığımız emanetin bizlere yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu şuurla daha çok çalışarak Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi yapmaya kararlıyız. Yapımı Selçuklu Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen bu güzel Aile Sağlık Merkezi'nin şehre kazandırılmasına vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Türkiye'nin ekonomik alandaki bütün saldırılara karşı hızla geliştiğine dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Türkiye'nin kısa ve uzun vadede planlamasını iyi yapan, finansmanını kendi çözen ve dünyaya örnek işler yapan lider ülkelerden biri olduğunu söyledi. Sağlık alanında çok büyük yatırımların gerçekleştiğini ifade eden Başkan Altay, eski ve yeni Türkiye'nin herkes tarafından çok rahatlıkla fark edildiğine vurgu yaptı. Altay, “Aile sağlık ocağının yapıldığı bölge Selçuklunun yapılaşma bakımından standartların üstünde en iyi bölgelerinden birisidir. Eski sağlık ocağına baktığınız zaman yetersiz bir yapı olduğunu görüyoruz. Aslında burada eski ve yeni Türkiye'yi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Belediyelerimiz eğitimden sağlığa kadar her konuda yatırımlar yapıyorlar. Mahallelerimizde hangi eksiklik varsa onu zamanında yapmaya özen gösteriyoruz. Dışarıdan bakıldığında Konya planlı gelişmesiyle, parklarıyla, caddeleriyle, çeşitli tesisleriyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi haline dönüştü. Bütün bunları gerçekleştirirken en büyük destekçimiz vatandaşlarımız. Her yapılan işte hemşehrilerimiz bizlere en büyük desteği verdiler. Eski ve yeni Türkiye'de neler değişti? Cumhuriyetimizin 95. Yılında Türkiye çok önemli bir esere kavuştu. İstanbul hava alanımız bugün hizmete başladı. Gezi olaylarından hatırladığımız en önemli olaylardan biriside, onların Türkiye'de yapılmakta olan en büyük projelerin yapılmamasını istemişlerdi. Türkiye'de birilerinin neye engel olmaya çalıştıklarını da çok rahatlıkla görebiliriz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye çıktığı bu yolda planlamasını iyi yapan, finansmanını kendi çözen ve dünyaya örnek işler yapan bir büyük ülkedir. Ülkemiz hızla gelişiyor. Şehrimizde sağlık alanında açılan yatırımların ne kadar büyük ölçekli olduğunu görüyoruz. Bütün bunları yaparken bazı saldırılara uğruyoruz. Ekonomik alandaki bütün zorlukları başarılı bir şekilde aşıyoruz. İhracatımız yüzde 22 oranında arttı. Sanayicimiz üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin ekonomisi büyümeye devam ediyor. İnşallah geleceğin Türkiye'si bugünden daha güzel olacak. Bunun için hem merkezi hükümetimiz, hem belediyelerimiz Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Sağlık tesisimizin ilçemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aile Sağlığı Merkezi 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kuruldu

Protokol konuşmalarının ardından 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Heyet daha sonra açılışı yapılan Aile Sağlığı Merkezini gezdi. Açılış programına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediyesi Başkan Vekili Halit Bulut, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya İl Sağlık Müdür Vekili Uz. Dr. Kerim Yeşildağ, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve oda başkanlarının yanı sıra sağlık camiasından çok sayıda yönetici katıldı.

3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin içerisinde evsel atık merkezi, tıbbi atık deposu, eğitim toplantı odası, enerji, mamografi, radyoloji odası, aşı bebek izleme odası, veri izleme ve planlama odası tıbbi müdahale odası, laboratuvarlar, kan alma, emzirme, aile danışmanlık, çocuk gelişimi odası, beslenme, psikolojik danışmanlık odası, fizyoterapi odası ve hasta danışmanlık odası pek çok fonksiyonu icra edebilecek donatılar bulunuyor.