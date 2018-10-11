Selçuklu'da Trafik Eğitim Parkı açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan "Trafik Eğitim Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından çocukların trafik eğitimini severek öğrenmeleri amacıyla ilçeye kazandırılan "Trafik Eğitim Parkı" düzenlenen törenle açıldı. Konya protokolünün yoğun ilgi gösterdiği açılış programında SEDEP kapsamında trafik eğitimi alacak ilk grup öğrenciler de katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açılışı gerçekleştirecek Trafik Eğitim Parkı'nın tamamen çocuklara ait olacağını ve bu nedenle Selçuklu Belediyesi için özel ve önemli bir gün olduğunu ifade etti. Pekyatırmacı, “Çocuklarımız burada hem trafikle ilgili eğitimlerini alacaklar, hem eğlenecekler hem de aileleriyle birlikte vakit geçirecekler. Onun için çocuklarımıza yaptığımız her iş bizim için değerli, kıymetli" dedi.

"Güzel bir birliktelik oluşturuldu"

Park içinde yürütülecek faaliyetler için güzel bir birliktelik kurulduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Trafik Şube Müdürlüğümüz ile birlikte burada güzel bir organizasyona imza atıyoruz. İnşallah bu parkta çocuklarımız hem teorik hem de pratik anlamda trafikle ilgili eğitimlerini alacaklar ve bunlar planlı, programlı ve düzenli bir eğitim olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz buraya gelecek çocuklarımızın organizasyonunu ve planlamasını yapacak. Buraya geliş gidişleriyle ilgili organizasyonu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz yapmış olacak. Buradaki eğitim faaliyetlerini Trafik Şube Müdürlüğümüz üstlenecekler. Onlar burada hem çocuklarımıza teorik eğitimleri doğru bir şekilde verecekler hem de pratik yaptıracaklar. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu fiziki mekanı oluşturmuş ve bu mekanın bu eğitim faaliyetleri sürdürebilmeleri için gerekli olan donatılarını sağlamış bulunuyoruz. Bunları en iyi şekilde sürdürebilmek için de bundan sonra da gayret edeceğiz" diye konuştu.

"En önemli çalışmalarımız çocuklarımızın eğitimine yönelik olanlar"

Selçuklu Belediyesi'nin birçok alanda faaliyetleri olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Ama yaptığımız en önemli işlerin eğitim alanında yapılanlar olduğunu düşünüyorum. Eğitim alanında en başta yaptığımız faaliyetlerden biri Selçuklu Değerler Eğitimi Programı. Sayın Valimizin himayesinde 7. yılın protokolünü yaptık. Bu program kapsamında çocuklarımıza hem değerlerimizi öğretirken hem de çocuklarımızın fiziksel, ruhsal, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aslında buradaki sürdüreceğimiz faaliyet de bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir faaliyet. Trafik eğitimi dediğimizde trafik kurallarının anlatılması, öğretilmesi ve bu konuda çocukların bilgilendirilmesinden ibaret değil. Trafik eğitimi içerisinde aslında saygıda olması gerekiyor, sevgi, hoşgörü ve sabır da olması gerekiyor. Değerlerimizi oluşturan bu kapsamdaki bilgileri de burada vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Konya için bisiklet mastır planı yapmak istiyoruz"

Trafiğin günümüz yaşamında şehirlerin en büyük ortak sorunu olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik akışının unsurları olan taşıt sürücüleri, yayalar ve bisiklet sürücülerine önemli sorumluluklar düştüğünü ve trafik kültürünün ancak saygı ile kazanılabileceğine dikkat çekerek, “Özellikle büyükşehirlerde insanlar bir yerden bir yere giderken daha hızlı ulaşmak istiyorlar ve bu da en doğal hakları. Biz de belediyeler olarak bunu sağlamak adına önemli yatırımlar yapıyoruz. Ama unuttuğumuz bir şey var; trafiğin asıl unsuru olan yayalar ve bisiklet kullanıcıları da mutlaka dikkate alınması gereken unsurlar. Özellikle Konya'da bisiklet kullanımının çok yoğun olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Konya 500 km bisiklet yolu ile Türkiye'nin en çok bisiklet yoluna sahip ilidir. Bu manada çeşitli zorluklar çekilse de bisiklet kullanımın arttırılmasını hedefliyoruz. Onun için belki Türkiye'de ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Konya'da bir bisiklet mastır planı yapmak istiyoruz. Bisikletlilerin bir yerden bir yere daha güvenli ve hızlı ulaşımlarını sağlayarak onların trafikte daha çok yer almalarını arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sabah namazına giden 45 bin çocuğa bisiklet dağıtımı gerçekleştirdiğini ve trafikteki bisiklet yoğunluğunun arttığına dikkat çeken Başkan Altay, sürücüleri trafikte dikkatli olunması konusunda uyardı. Başkan Altay, "Yayalar da trafikte mutlaka öncelik verilmesi gereken bir konu. Hepimizin yurt dışına gittiğimizde gıpta ile izlediği yayalara saygı konusunda da Türkiye'de bir miktar yol kat etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. İnşallah bugün açılışı yapılacak trafik eğitim parkında özellikle çocuklarımız bu konuda ciddi bir eğitim alacaklar. Hem İl Milli Eğitim Müdürümüz hem de İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız bilgiyi alacaklar ama önemli olan sahada bunun uygulanmasını sağlamak. Bizler de büyükler olarak çocuklara trafikte saygı konusunda örnek olmamız gerekiyor. İnşallah tüm bu yapılanlarla birlikte Konya bu konuda önemli bir yol kat edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Trafik kültürü küçük yaşta kazandırılmalı"

AK Parti Belediyeciliğinin örnek projelerinden bir tanesin daha açılışına şahitlik etmenin mutluluğu içinde olduğunu dile getiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, trafik kazaklarına dikkat çekerek, “Trafik kazalarının hem maddi hem de manevi bedeli oldukça ağır oluyor. Maalesef gerçekleşen kazaların çoğunluğu bireysel hatalardan kaynaklanıyor. Bu sebeple trafik kazaları üzerinde önemle durulması gereken büyük bir sorun. Gelişmiş ülkelerde trafik kültürünün daha küçük yaşlarda kazandırıldığı hep anlatılır. Çocuklar daha küçükken trafik kurallarının bir ihtiyaç olduğunu bu yaşlarda öğreniyorlar ve büyüklere de hata yapmaları durumunda bunu dile getiriyorlar. Trafik kurallarına uyduğumuz zaman bütün toplum bundan fayda görecek hastaneye yetişmesi gereken hasta zamanında ulaşacak ve acil işi olan başka bir vatandaşımız da zamanında gideceği yere ulaşacaktır. Üniversite yıllarında bir hocamız toplu yaşamak efendilik ister, nezaket ister, kibarlık ve anlayış ister derdi. Hakikaten şehirde yaşamak bunların hepsini bir gereksinim haline getiriyor. O açıdan Selçuklu Belediyemizin açtığı bu park hem trafik eğitiminin temelinin atılacağı hem de velilerimizin eğlenip dinleneceği çok güzel bir park olmuş. Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu değerli hizmeti sahiplenen hemşehrilemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Gelecek adına yapılacak en güzel yatırımlardan biri"

Trafik Eğitim Parkı'nın trafik kültürünü geliştirme adına yeni nesle yapılan çok doğru bir yatırım olduğunu kaydeden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Şehirlerimizi geliştikçe, nüfusumuz arttıkça trafik sorunu hayatımızın önemli bir parçası haline geldi” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da, “Hepinizin bildiği gibi eğitimimizin temel amacı topluma, vatandaşa hayırlı birer insan yetiştirmek, bildiklerini uygulayan insanlar yetiştirebilmektir. Pratik bilgileri vermekte hiçbir sıkıntımız yok ancak hemen en baştaki sıkıntımız pratikteki bilgilerimizi uygulamak. O yüzden Selçuklu Değerler Eğitimi Programımızın da parçası olan bu Trafik Eğitim Parkı'nı önemsiyoruz. Çocuklarımıza uygulama anlamında gelecekte çok şey katacağına inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından "Trafik Eğitim Parkı" nın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Heyet daha sonra parkı gezerek verilecek eğitimler hakkında bilgi aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu programda park alanında ilk trafik tecrübesini yaşayan çocuklara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Trafik Eğitim Parkı Açılış Törenine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Mahalle Muhtarları Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.