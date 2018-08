Selçuklu’da yaz spor okulları sona eriyor

Kış dönemi için kayıtlar 10 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Selçuklu Belediyesi yaz spor okulları şehrin her bölgesine yayılan modern tesisleri ile bu yıl da öğrenci ve ailelerden büyük ilgi gördü. Yaz spor okullarında bu yıl 16 branşta 13 bin 732 sporcu eğitim gördü. Selçuklu’nun her bölgesinde 35 tesis ve 56 salonda yürütülen çalışmalarda, spor okulları her geçen yıl sporcu sayısı artırarak hizmet vermeye devam ediyor. Profesyonel antrenörler gözetiminde ulusal standartlara uygun tesislerde, sporculara hijyenik şartlarda teknik donanıma sahip alanlarda eğitim veriliyor. Selçuklu Belediyespor Kulübü’nde, Türkiye, avrupa ve dünya derecesi yapan sporcuların bir çoğu spor okullarından yetişti.

- 16 branşta eğitim -

18 Haziranda başlayan ve 2 Eylül Pazar günü sona erecek 2018 yaz spor okullarında, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, jimnastik, tekvando, karate, kick-boks, wushu, judo, yüzme, tenis, satranç, güreş, hentbol ve hokey branşlarında eğitim verildi. Yaz spor okullarının bu yıl en çok ilgi gören branşları futbol, basketbol ve yüzme oldu. Kayıtların başladığı ilk saatlerde yüzme branşı kontenjanı tamamen doldu. Bay ve bayan guruplarının ayrı ayrı seanslarda yer aldığı yüzme de 7 ile 15 yaş aralığında öğrencilerden kayıt alındı. Selçuklu Belediyesi Sancak ve Beyhekim Yüzme havuzlarında toplamda 2 bin 152 sporcu eğitim gördü. Yüzmenin yanı sıra, en çok tercih edilen branşlardan basketbolda 2 bin 158, futbolda ise 2 bin 597 sporcu eğitimlerini tamamladı.

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü kış spor okulları kayıtları 10 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak. 6 Ekim Cumartesi günü eğitimlerine başlanacak olan kış spor okulları, 12 Mayıs 2019 Pazar günü sona erecek. Geçtiğimiz yıl 11 bin 392 sporcu kış spor okullarında eğitim gördü. Selçuklu Belediyespor kulübünde her yıl lisanslı ve spor okullarında yaklaşık 30 bin kişi spor yapıyor.