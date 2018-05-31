Selçuklu’da yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor

Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarında kayıtlar sürüyor. Her yıl binlerce çocuğun spor yapmak için tercih ettiği Selçuklu Belediyesi spor okulları bu yıl da büyük ilgi gördü. E-Kayıt dönemine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar internet üzerinden online olarak kayıtlarını oluşturabiliyor. 15 branşta eğitimin verildiği spor okullarında, yüzme ve cimnastik kayıtları tamamen doldu. Basketbol, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, tenis, voleybol ve wushu branşlarında ise kayıtlar devam ediyor. Spor okulu çalışmaları yaz ve kış olmak üzere iki sezondan oluşan Selçuklu Belediyesi spor okulları kapsamında 35 tesis, 56 spor salonu ve 15 branşta hizmet verilecek. Selçuklu ilçe sınırları içerisinde servis imkanı da bulunan spor okullarında, branşında uzman 190 antrenör görev yapacak. Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarında yüzme branşında haftada 2 gün eğitim verilirken, diğer branşlarda haftada 3 gün eğitim verilecek. Yaz spor okullarında eğitimler 18 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarına kayıtlar internet üzerinden www.selcuklubelediyespor. adresinden yapılabiliyor. Ön kaydını internet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar kesin kaydını Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda gerçekleştirebilecek. Spor okulları ile ilgili www.selcuklubelediyespor.com adresinden ya da 0 332 248 00 43 veya 0 332 248 03 06 nolu telefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi.