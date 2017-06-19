Selçuklu’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Yaz Spor Okulları 2017 yaz döneminde de öğrenci ve ailelerden büyük ilgi görüyor. Çalışmalarına öğrenci sayısını her yıl artırarak devam eden Selçuklu Belediyesi Yaz spor okullarında bu yaz döneminde kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10 bin kişiyi aştı, toplam sporcu sayısı 24 bin 832 oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay spor okullarına ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde görerek öğrencileri izleyen Başkan Altay, öğrenci aileleri ile sohbet etti.

Okulların kapanması ile birlikte yaz spor okullarında eğitimlerin başladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu yıl yaz spor okullarımızda şu an için 10 bin 130 öğrencimiz mevcut. 56 salonda 150 antrenörle birlikte çocuklarımıza 16 branşta spor eğitimi veriyoruz. Servisli ve servissiz branşlarımız var. Servissiz olarak 3 bin, servisli 7 bin öğrencimiz olmak üzere 10 bin çocuğumuz Selçuklu Belediyesi’nin uluslararası standartlarındaki spor salonlarında spor yapıyorlar. Tüm çocuklarımızı Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarına davet ediyorum" dedi.

16 branşta eğitim

12 Haziran Pazartesi günü eğitimlerine başlayan Selçuklu Yaz Spor Okullarında bir yandan eğitimler devam ederken diğer yandan da öğrenci kayıtları sürüyor. Yüzme branşında kayıtlar eğitimler başlamadan haftalar öncesinde dolan yaz spor okullarında futbol ve basketbol branşları da rekora koşuyor. Bu branşların ardından cimnastik, tenis ve tekvando da en çok kayıt yaptırılan spor dalları arasında yer aldı. 2017 yaz spor okullarında basketbol, futbol, voleybol, hentbol, cimnastik, tekvando, karate, kick-boks, wushu, judo, yüzme, tenis, satranç, güreş, masa tenisi ve binicilik branşlarında eğitim veriliyor. Yaz spor okullarında geride kalan süre içinde; yüzme 2 bin, futbol bin 450, basketbol bin 500, cimnastik 765, tenis 652, tekvando 634, voleybol 526, wushu 433, kick-boks 486 ve satranç 316 kişi kayıt aldı. Binicilik, masa tenisi, hentbol, judo ve güreş öğrencileri ile bu sayı 10 bin kişiyi geçti. Ayrıca merkeze yakın ve ilçeye yeni bağlanan mahallelerde verilen eğitimlerle bu sayı 12 bin kişiye ulaştı.

35 tesis ve 56 salonda 150 antrenörle eğitim verilen Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarında eğitimler haftanın 3 günü bir buçuk saatlik seanslar halinde gerçekleştiriliyor. Spor okullarında eğitimler hafta da iki gurup halinde Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Salı-Perşembe-Cumartesi şeklinde yapılıyor. Modern ve nezih çok sayıda tesise sahip Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında kentin farklı merkezlerinde ve noktalarında yer alan çok sayıda merkezde eğitim veriliyor. Öğrenciler eğitim alacağı tesislere servislerle getirilerek eğitimin ardından yine servislerle evlerine dönebiliyor. Eğitimlere 12 Haziran Pazartesi günü başlanan yaz spor okullarında eğitimler 30 Ağustos tarihinde sona erecek. Okulların açılması ile birlikte kış dönemi spor okulları eğitimleri başlayacak.