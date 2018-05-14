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14 Mayıs 2018 15:44

Selçuklu’da "Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı" gösterisi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Kudüs Platformu tarafından hazırlanan ve Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından izleyici ile buluşturulan sahne gösterisi, Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Selçuklu’da

14 Mayıs 2018 15:44


Selçuklu Kongre Merkezinde iki gün süren ve üç seansta gösterime sunulan "Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisi, İstanbul ve Gaziantep’ten sonra Konya’da izleyici ile buluştu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje ile Kudüs’ün tarihteki yeri ve önemi vurgulandı. Devlet tiyatrosu sanatçılarının rol aldığı ışık, ses ve video gösterileriyle zenginlik katılan sahne gösterisinde tarih boyunca peygamberlerin mekanı olan, taşıyla toprağıyla mukaddes sayılan Kudüs’ün hoşgörü ve barışın merkezi olması gerekirken, kutsal topraklarda yaşanan bugünkü acı tabloya dikkat çekildi. Sultan 2. Abdülhamid Han dönemiyle başlayıp aynı dönemle sona eren gösteride, Kudüs’ün manevi kimliğini yaşatmış Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinden kesitler sunuldu. Programda, Kudüs’ün yalnız bırakılmaması ve sık sık ziyaret edilmesi gereken en önemli şehirlerden biri olduğuna dikkat çekilerek Müslümanların ilk kıblesini barındıran Kudüs’e sahip çıkılması ve dualardan eksik edilmemesi gerektiği belirtildi.


Programa katılan konuklara “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” isimli katalog hediye edildi. Kudüs’ün zamanı isimli fotoğraf sergisi de izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 200 kişinin görev aldığı, gerçek ve sanal görüntülerle canlandırmaların yapıldığı sahne programına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Ugur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdussettar Yarar, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve çok sayıda izleyici katıldı.




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