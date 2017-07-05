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05 Temmuz 2017 17:38

Selçuklu’nun en yeni üyelerine “Çok Yaşa Bebek” hediyesi

Konya’nın merkez Selçuklu ilçe Belediyesi, ilçede bebek sahibi olan ailelerin sevincine “Çok Yaşa Bebek” projesi ile ortak oluyor.

Selçuklu’nun en yeni üyelerine “Çok Yaşa Bebek” hediyesi

05 Temmuz 2017 17:38


Selçuklu Belediyesi, ilçede yürütülen fiziki belediyecilik faaliyetleri yanında sosyal belediyecilik faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirilen “Çok Yaşa Bebek” projesi ile Selçuklu’da ikamet eden ve yeni bebeği olmuş aileler evlerinde ziyaret ediliyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen proje ile bebek sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak olunuyor. Ziyarette ailelere içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyacını karşılayacak battaniye, zıbın, bebek ajandası, malzeme çantası, şampuan ve çantanın yer aldığı yeni doğan bebek seti hediye ediliyor. Selçuklu Toplum Sağlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen proje kapsamında ilçede yeni bebek sahibi olan aileler belirleniyor ve evlere ziyaretler gerçekleştiriliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın tebrik mesajını ailelere ulaştıran görevliler daha sonra getirdikleri hediyeyi aileye takdim ediyor. Proje kapsamında Selçuklu Belediyesi şu ana kadar 7 bin 200 ailenin mutluluğuna ortak oldu. Proje Yeni Büyükşehir Yasası ile de ilçenin bağlanan mahallerde de uygulanıyor.


“Çok Yaşa Bebek” projesi kapsamında ziyaret edilen aileler Selçuklu Belediyesine ve Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Selçuklu’da her yıl ortalama 10 bin bebeğin gözlerini dünyaya açtığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Selçuklu Belediyesi olarak yürüttüğümüz ’Çok Yaşa Bebek’ projesi ile yeni doğan bebeklerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz, ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Dünyaya gözlerini mutlu bir yuvada açan tüm çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu birer bireyler olarak yetişmeleri ülkemize ve devletimize hayırlı birer fert olmaları en büyük temennimizdir" dedi.




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