Selçuklu'ya 10 yeni temizlik aracı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından temizlik hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla alımı gerçekleştirilen 10 adet temizlik aracı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Selçuklu Belediyesi daha modern ve temiz bir Selçuklu sloganıyla sürdürdüğü temizlik hizmetlerini yeni araç filosu ile güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde alımı yapılan 10 adet süpürgeli temizlik aracı hizmete girdi. Selçuklu Kongre Merkezi otopark alanında araç tanıtım programı düzenlendi. Paslanmaz çelik çöp haznesine sahip yeni temizlik araçları çevreci motor özelliğine sahip olmasının yanı sıra süpürme ve vakum faaliyetlerini tek motordan yapmak suretiyle yakıt tasarrufu da sağlıyor.

"Selçuklu'da araç filosunda eksiğimiz yok"

Bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da temizlik hizmetlerini yerine getiren araç filosuna 10 yeni araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Selçuklu'da şuan itibariyle 414 cadde, 4597 adet sokak ve 650 bine yakın nüfusa hizmet veriyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak bütün bu cadde ve sokaklarımızı en iyi şekilde temizlemek ve 650 bin yerleşik nüfusun ve gün içinde sanayilerle birlikte 800 bine yaklaşan hareketli nüfusun çöplerini de her gün düzenli bir şekilde toplamak için çalışıyoruz. Bütün bu faaliyetlerimizi icra ederken 350 adet temizlik personeli, 35 adet çöp toplama aracı, 17 adet farklı şekillerde bize hizmet veren arazöz, çöp konteyneri, yıl ama aracı ve kamyon şeklinde hizmet veren araç ve 13 adet de yol süpürme aracıyla da bu zamana kadar hizmetlerimizi sürdürüyorduk. Bugün yol süpürme araçlarımıza 10 tane daha yeni aracı ilave etmiş olduk. İnşallah yeni alınan araçlarımız ile ana güzergahlarda olan temizlik faaliyetlerimizi mahallerimizdeki sokaklarda ve parklarımızda bize çok faydalı hizmet verecekler. Temizlik noktasında inşallah Selçuklu'da bu araç filosu ile hiçbir eksik kalmayacak. Bu zamana kadar ekibimiz zaten canla başla çalışıyordu. Bundan sonra yeni araçlarımızla birlikte daha büyük bir şevkle çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve yine Selçuklu her zamanki gibi en temiz, ilçe olarak anılacak ve vatandaşlarımız yine iyi ki Selçuklu'da yaşıyorum diyecekler” dedi.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, temizlik araçlarının Selçuklu'ya kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Hizmet vermede durmak yok”

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de, hizmet kalitesinin artırılması noktasında duraksama olmadığını söyleyerek, “Bugün güne ve haftaya keyifli bir şekilde başladık Selçuklumuza değer katacak 10 adet yol temizleme aracının hizmete alınma töreninde hep bir aradayız. Selçuklu Konyamıza değer katan en büyük ilçemiz dolayısıyla bir taraftan ülkemizdeki bir takım zorluklarla mücadele ederken bir taraftan da hizmet standardımızı artırma adına yatırımlarımız devam ediyor. Bu süre içerisinde Devlet Malzeme Ofisi vasıtasıyla bu araçlarımızın Selçuklumuza kazandırılmasına vesile olan değerli Çevre Şehircilik Bakanımıza bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak da, “Selçuklu Belediyemiz bildiğiniz üzere atmışın üzerinde ilden büyük bir alana sahip bir belediyemiz ve ilçemiz dolayısıyla hizmet alanı da o derece büyük bir ilçemiz. Vatandaşlarımızın doğrudan hizmet aldığı yerler olan belediyelerimizin ekipman olarak güçlü olması son derece önemli. Daha fazla sayıda araçla belediyelerimizin hizmet potansiyeli de aratacaktır. Bu çerçevede ben yeni araçlarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Temizlik araçları için düzenlenen programa katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, "Selçuklu rahat yaşantısı olan temiz ve güzel bir ilçemiz. Selçuklu Belediye Başkanımız ilçemizi daha da güzelleştirmek adına bugün 10 adet yol süpürme aracını daha bünyesine katmak suretiyle inşallah hayırlı hizmetlere vesile oldu. Bir Selçuklu ilçesinde yaşayan vatandaş olarak da yapılan bu hizmetlerden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyor, hizmete girecek araçların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından temizlik filosuna kazandırılan yeni süpürgeli araçlar yapılan dua ve kurdele kesimi ile hizmete başladı. Programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in yanı sıra KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, birliğe bağlı esnaf odaları başkanları, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.