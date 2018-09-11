Selçuklu'ya 3 modern semt pazarı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ilçeye modern yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. İlçe genelinde bölge halkının ve pazar esnafının kullanım kolaylığı açısından tercih ettiği fonksiyonel kapalı semt pazarlarına yenileri kazandırılıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından önceki yıllarda hizmete sunulan Şeyh Şamil ve Esenler Mahallelerindeki kapalı semt pazarlarına ilave olarak mevsim koşullarına uygun, konforun ön planda tutulduğu modern pazar yerlerinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bosna Hersek, Kosova ve Mehmet Akif mahallelerinde birkaç ay önce yapımına başlanılan ve her biri 5 bin metrekare alana sahip pazar yerlerinin bu yıl sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. Selçuklu'daki pazar yerlerinin önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, inşaat çalışmalarının devam ettiği mahallelerde vatandaşlardan gelen taleplerin yerinde değerlendirildiğini, bu amaçla modern kapalı semt pazarları ile daha geniş kapasitede hizmet verileceğini kaydetti. Başkan Pekyatırmacı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İlçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturuyoruz. Hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi sağlanıyor. Pazar yerlerimizde yaz aylarında kepenkler açılarak daha ferah bir ortam oluşturulurken kışın kepenkler kapatılarak tamamen kapalı bir ortam oluşturuluyor. Pazar yerlerimizi en kısa zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

Selçuklu'da her bölgede farklı günlerde kurulan ve binlerce mahalle sakininin ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarları, standartların üzerinde, kullanım kolaylığının temel alındığı farklı bir hizmet anlayışı ile yeniden modernize ediliyor. Mimari yapısı, konforu ve ferahlığı ile hem pazarcı esnafının memnun kaldığı, hem de mahalle sakinlerinin haftalık alışverişlerini rahatça yapabildiği yeni semt pazarları fonksiyonel özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Selçuklu Belediyesi, pazarlarda farklı meslek gruplarının aynı çatı altında yoğunlaşmasını önleyerek farklı günlerde rahat bir ortamda alışverişin yapılmasına imkan sağlıyor. İnşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü yeni semt pazarlarının, bulunduğu mahalleye kazandırdığı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yazın ve kışın kullanım kolaylığı sağlıyor. Modern altyapının fonksiyonel tasarımla birleştiği kapalı pazar yerlerinde giriş ve çıkışlar başta olmak üzere vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesine önem veriliyor. Farklı meslek gruplarının sattıkları ürünlere göre yer aldığı, diğer günlerde sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılabildiği alanlar oluşturuluyor. Ayrıca güvenlik personelleri eşliğinde teknolojik donanımlarla güvenliğin 24 saat sağlanması planlanıyor.