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29 Temmuz 2018 10:43

Selçuklu’ya yeni gençlik merkezi

Talha Bayrakcı Gençlik Merkezi ile Bosna Hersek Mahallesinde 2013 yılından bu yana hizmet veren Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, gençlik merkezi faaliyetlerini yine aynı mahallede mülkiyeti kendine ait yeni yerinde hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Selçuklu’ya yeni gençlik merkezi

29 Temmuz 2018 10:43


Türkiye’nin en büyük öğrenci potansiyeline sahip Selçuklu’da daha geniş kapasite ile üniversite öğrencilerine hizmet verecek olan Talha Bayrakcı Gençlik Merkezine ait yeni binanın inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Ülkemizin en genç nüfus oranına sahip merkez ilçelerden biri olan Selçuklu’da üniversite öğrencilerinin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriliyor. Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduran Talha Bayrakcı Gençlik Merkezi, yeni yerinde 4 bin 400 metre alanda bodrum, zemin, 3 kat ve terastan oluşacak. İçerisinde özel çalışma odaları, atölyeler, etüt salonları, derslikler, fuaye, toplantı salonu, kafe, ofisler ve kütüphane bulunacak olan gençlik merkezi 9 milyon liraya mal olacak. Yılbaşında başlayan inşaat çalışmalarının yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanıyor.


Bosna Hersek Mahallesinde yoğun öğrenci nüfusu ile üniversite öğrencilerini esas alan gençlik merkezinin yeni yerine taşınması ile birlikte daha geniş kapasitede hizmet vereceğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinin üniversite gençliğinden yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Selçuklu Gençlik Meclisinin düzenlediği aktiviteler başta olmak üzere üniversite öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürülen sosyal, kültürel ve eğitim programları ile öğrencilerin kariyer planlarına katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Mülkiyeti belediyemize ait yeni gençlik merkezimizin üniversite öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu anki binamız öğrenci kapasitemizi tam olarak karşılamıyor. Daha çok dersliğin olduğu, içinde konferans ve toplantıların yapılabileceği salonların olduğu yeni gençlik merkezimizi, şu anki yerin hemen yakınında inşa ediyoruz. Böylece hizmet standardımızı daha da yükseltmiş olacağız. Tüm genç kardeşlerimizi gençlik merkezimizden faydalanmaya ve buradaki etkinliklere katılmaya davet ediyorum” dedi.




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