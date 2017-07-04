Selçuklu’ya yeni kurban satış yeri yapılıyor

Başkan Altay, 202 bin metrekare alana sahip alanın kurban bayramına hazır olacağını ifade etti.

Selçuklu Belediyesi, vatandaşların ve kurban pazarı esnafının ihtiyacına cevap verecek yeni kurban satış ve kesim alanında çalışmalara başladı. Kayacık Mahallesi’nde 202 bin metrekare alanda kurulacak modern kurban satış ve kesim alanının kurban bayramına hazır hale getirilmesi için ekipler aralıksız çalışıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu. Başkan Altay, 439 adet büyük ve küçükbaş hayvan satışının gerçekleştirilebileceği alanın 4 bin 500 araçlık otoparka sahip olacağını ifade etti.

“Selçuklu’ya yakışır kurban alanı yapıyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Başkan Altay, “Kurban satış alanımızı taşıyoruz ve 202 bin metrekarelik alanda 439 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış alanları oluşturuyoruz. İçinde hayvanlar için sulama sistemi ve gelen vatandaşlarımız için duş yerleri, tuvaletler ve mescitlerden oluşan bir kompleks inşa ediyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 araçlık otopark yapıyoruz. Ekiplerimiz böyle bir hizmeti Selçuklu’ya kazandırmak için kurbana kadar çok yoğun bir çalışma içerisinde olacaklar. Yeni kurban satış alanımız Kayacık Mahallesi’nde, Ankara yolu ve İstanbul yolu bağlantısında yer alıyor. Selçuklu’ya yakışır bir şekilde hemşehrilerimizin kurban almaları için gerekli imkanları oluşturmak ve ilk gün kurban kesimi için gerekli imkanları hazırlamak için yoğun bir çalışma sarf ediyoruz” dedi.