Selçuk’ta “Balkanlardan Yansımalar” sergisi

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, kültür gezisinin “Osmanlı İzinde Hoşgörü ve Medeniyet Buluşması” projesi çerçevesinde geliştiğini ve 20 öğrenci ile 5 balkan ülkesini 1 hafta gezdiklerini dile getirdi. Osmanlı Devleti’nden kalan eserleri, camileri, medreseleri, köprüleri, hanları ve sosyal dokuyla birlikte son döneme kalan eserleri birlikte değerlendirdiklerini aktaran Prof. Dr. Necmi Uyanık, sergi planlamasının gidemeyen öğrenciler için yaptıklarını dile getirdi. Proje bağlamında görülen eserlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Balkanlar’da ortaya koymuş olduğu faaliyetlerini de gördüklerini belirten Prof. Dr. Uyanık, TİKA’nın en başta gelen kuruluşlardan bir tanesi olduğunu ifade etti. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsünün önemli olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Uyanık, kültürel faaliyetlerde modern alperenlerin bu kurumlar olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu’nun kazandırmış olduğu hoşgörüyü yakaladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Uyanık, Türkiye’nin her yerde olduğunun altını çizdi. Gezilip görülen süreçte yerli halkın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını ilettiklerini söyleyen Necmi Uyanık büyük bir Türkiye sevgisinin olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Uyanık, Devletin stratejik üniversitesi misyonuna uygun olarak fakültelerin turizm sektörüne ve aynı zamanda tarihi, kültürel anlamda miras eksenine uygun olarak projeler geliştirmek istediklerini söyledi. Gençliğin vizyonunu ve misyonunu daha yüksek tutmaya çalıştıklarını da belirten Prof. Dr. Uyanık, “Dün Osmanlı ne yaptı, biz bugün ne yaptık, ne yapıyoruz?” anlayışını oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

“Gönül Dağı” kampanyası

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin öncülüğünde Osmanlı’nın bıraktığı hoşgörü ve yardımseverliği sürdürme adına “Gönül Dağı” ismiyle Arakan’daki Müslümanlara, Irak’taki depremde zor durumda olan insanlara bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Uyanık, Selçuk Üniversitesi olarak yardım için üniversitelere, öğrencilere, akademisyenlere ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu.

Geleceğe güçlü projelerle ve donanımlarla gideceklerine inandıklarını söyleyen Prof. Dr. Uyanık, bu projenin bu çerçeve de oluştuğunu aktardı. Prof. Dr. Uyanık, bu tür projelerin sürdürülmesini istediklerini belirtirken, bakanlık projeleriyle öğrencilerin daha çok yurt dışına çıkacak projelerin önünün açılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Uyanık sözlerinin sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığına, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Gerçekten kendimizi orada hissettik. Tabi Evlad-ı Fatihan’ın gittiği yerler. Bizim hak ve adalet temelli medeniyeti ulaştırdığımız yerler buralar. Dolayısıyla hala bizden oraya giden insanlar, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle saygıyla, “Türk kardeşlerimiz geldi. Osmanlının torunları geldi” diye karşılanıyor. Bu bizim için gurur meselesi. Aynı zamanda da omuzumuza tarihi kadim mesuliyetler yükleyen bir durum. İnşallah bundan sonra da öğrencilerimizi, hocalarımızı bizim asli gönül coğrafyamız olan bu yerlere seyahatlerini organize edeceğiz. Biz de elimizden geldiği kadar hem hissiyatımızı, hem yüreğimizi, hem de bilgilerimizi ve teknolojilerimizi oralarla paylaşacağız. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ise ”Gerçekten oraları gezerken duygulanılmaması mümkün değil ve bunun buraya yansıtılması çok güzel bir şey. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Sergiye Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.