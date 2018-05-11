Selçuk’ta ‘Doğa-İnsan İlişkileri Konferansı’ gerçekleştirildi

Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresinde, “Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa İnsan İlişkileri” konulu konferans, Türk Sineması oyuncularından Uzman Biyolog Ediz Hun tarafından verildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki konferansta konuşan Türk Sineması oyuncusu Uzman Biyolog Ediz Hun, dinç kalmak için sürekli aktivite içerisinde olmak gerektiğini ifade etti. Sosyal yaşamın, insanı formda tuttuğundan bahseden Ediz Hun, kişilerdeki fiziksel, ruhsal durum ve sosyal yaşamın bireyler açısından önemli olgular olduğuna dikkat çekti. İlk çevre konferansının 1972’de yapıldığını söyleyen Uzman Biyolog Ediz Hun, o günden sonra 5 Haziran’ın, Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını kaydetti. Evrende her şeyin bir enerjisi olduğuna dikkat çeken Hun, çevre konusunun herkesi ilgilendirdiğini dile getirdi. Çalışmanın önemine değinen Hun, insanların beynini çalıştırma olasılığının dinç kalma potansiyelini etkileyeceğini vurguladı. Sağlıklı kalmak için sevmek ve çevreyi korumak gerektiğini dile getiren Hun, çağdaş yönetim ve global yaklaşımda, demokrasi, hak ve hukuk ayrıca çevre koruma gibi üç temel unsurun olduğuna dikkat çekti. Bilim ve sanat için bir kuşun iki kanadı benzetmesini yapan Hun, bütün üniversitelerde bilim ve sanata önem verildiğini aktardı.

“Herkes eşit haklara sahip”

1952’den sonra çevre konularının gelişmiş ülkelerde konuşulmaya başladığını söyleyen Hun, dünyadaki tüm canlıların eşit yaşam hakkına sahip olduğuna dikkat çekti. Karadaki buzulların erimesinin çevreyi olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizen Hun, dengelerin bozulmaması açısından, insanların doğayı korumak zorunda olduklarını vurguladı. Zararlı kimyasalların azaltılmasının çevreyi olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizen Hun, aşırı kalabalık yerine, iyi yetiştirilmiş insanların olması gerektiğini söyledi. Dünyadaki hiçbir şeyin sonsuz olmadığı bilgisini veren Hun, kaynakların rasyonel biçimde kullanılması gerektiğini belirtti.

Sözlerinde “Sevgi” temasını da işleyen Hun, her insanın sevgi ile yoğrulması gerektiğini vurguladı. Hazreti Mevlana ve Yunus Emre’den sözlerinden örnekler veren Hun, “Yolumuz sevgi yolu” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, kongrenin Edis Hun’un katılımıyla daha da güzelleşen bir program olduğunu vurguladı. SÜ’nün son 2 günde, 5 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptığını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, bu bakımdan da üniversitenin stratejik ve büyük olduğuna dikkat çekti. I. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi’nin ilk defa Konya’da düzenlenen bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Okka, program kapsamında önemli bitki florasının tartışıldığı bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Selçuk Üniversitesi olarak bu yıl 43. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Prof. Dr. Okka, girişimci üniversite sıralamasında son derece üst sıraya çıktıklarını dile getirdi. YÖK tarafından belirlenen araştırmacı üniversiteler sıralamasında olduklarını ifade eden Prof. Dr. Okka, her geçen gün Türkiye’nin stratejik üniversitesi olma yolunda ciddi adımlar attıklarının altını çizdi. Prof. Dr. Okka, bu ilerlemelerde düzenlenen oturumların, uluslararası kongre ve konferansların etkisinin son derece büyük bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Konferans Başkanlığını Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay yaparken, programa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.