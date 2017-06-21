Selçuk’ta Hz Mevlana’nın eserlerinde oruç konuşuldu.

C. Kırgiztan/Bişkek Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler tarafından “Hz Mevlana’nın Eserlerinde Oruç: Oruçlunun Gülümsemesi’’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Müzesinde gerçekleşen konferansın açılışında konuşan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Temizel, “Göçün ve taşınmanın temsilcisi olan Hz. Mevlana ve ailesi bu anlamda özelde Konya ve Anadolu’da olmak üzere dünyanın birçok yerinde çeşitli kazanımlara sebep olmuştur. Hz. Mevlana ve ailesinin Anadolu’ya ardından Karaman ve Konya’ya taşınması Konya’da Mevlevilik ile ilgili birçok mekanın oluşmasına ve irfani düşüncenin yerleşmesine zemin hazırlamış, Mevlevilik ve tasavvuf kültürüyle yeni mekanların oluşmasına ve edebiyatımızın zenginleşmesine katkı sağlamıştır” dedi.

“Hz Mevlana hak için sanat yapmıştır”

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut yaptığı konuşmada, “Halk için mi sanat, sanat için mi sanat düşündüğümüzde Hz. Mevlana’nın beyitlerine ve mesnevisine bakınca Farsça ile özenle yazılmış nadide eserler olduğunu görüyoruz. Hz Mevlana’nın insanlığa ve dünyaya katkılarını müşahide etmeye başlayınca anladım ki, ne halk için sanatmış ne sanat için sanatmış, aslında hak için sanat yapmıştır. Ve Hz. Mevlana’nın eserlerine bakınca hak için sanat yaptığını görmüş oluruz” diye konuştu.

“Her binanın bir hikayesi vardır”

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara ise, “Her binanın bir hikayesi olurdu. Eskiyen binaların hikayeleri çok önemli. Türkistan topraklarında Reğistan meydanında 3 büyük bina vardır. Reğistan meydanındaki Uluğ Bey Medresesi, Şirdar Medresesi ve Tilyakari Medreselerin görülmesi kültürümüzün Türkistan’dan Anadolu’ya nasıl geldiğimizi, oradaki abidelere bakarak ise Hz Mevlana’nın engin muhabbetini ve yaklaşımını bir kez daha müşahede edebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Oruç bir mihenk taşıdır, bir terazidir bir ölçüdür”

Hz Mevlana’nın Eserlerinde Oruç, Oruçlunun Gülümsemesi konferansında konuşan T.C. Kırgiztan/Bişkek Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler ise, “Hz Mevlana eserlerinde her ne kadar kuştan, kurttan bahsetse de asıl amaç eşrefi mahlukat olan insan üzerine kurgulamıştır eserlerini. Çünkü Hz. Mevlana mesnevisinde eğitimci ile öğrenci ilişkisi nasıl olmalı, eşler arasındaki ilişki nasıl olmalı, komşular arasında ilişkiler nasıl olmalı bunun yanında modern tıp ve kimya alanlar ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Mesnevi her kendi dalından okuyan mutlaka kendi bilim dalıyla alakalı ilgili modern bilimleri kapsayan pozitif, bilimleri de kapsayan bir şeyler bulacaktır. Mesnevi meslek grubundan okunması gereken bir eser olarak tavsiye ediyoruz. Hz. Mevlana’ya göre oruç iyi adamla kötü adamı ayırt etmek adına bir mihenk taşıdır, bir terazidir, bir ölçüdür. Yine Hz. Mevlana’ya göre oruç insanlığın kurtuluşudur” dedi.

Konferansından ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Doç. Dr. Nuri Şimşekler’e, teşekkür plaketi takdim etti. Konferansa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, T.C. Kırgiztan/Bişkek Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler, Mevlana Araştırmaları Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ali Temizel ve akademisyenler katıldı.