Selçuk'ta “Şeflerin Deneyimleri” söyleşisi yapıldı

Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki söyleşide konuşan SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, şeflik ve ustalık mesleğinde işin mutfağında olmanın önemli olduğunu belirterek, “Selçuk Üniversitesinin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzü Uluslararası alana açmaya çalışacağız” dedi.

Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Erbay, “Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi önemli bir ayrıntı, teorik ve pratik uygulama ile birlikte en iyi şeflerin bilgi ve tecrübelerinden de faydalanmaktır. Bu şekilde mezun olduğunuzda iş hayatına bir adım önde başlamış olacaksınız. Günümüzde uluslararası dolaşımın en kolay olduğu meslekler arasında aşçılık geliyor. Sizleri gelecekte sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünyanın farklı köşelerinde de mutfak kültümüzün elçisi olmanızı istiyoruz. Bunun içinde yabancı dile önem verilmesi gerekiyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Somatçı FİHİ MA FİH Restaurant İşletmecisi Ulaş Tekerkaya ve Grand Hotel Executive Chef Erçin Aksu mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği söyleşi soru-cevap şeklinde devam etti. Program sonunda

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Güneş tarafından Ulaş Tekerkaya ve Erçin Aksu'ya günün anısına plaket takdim edildi.

Programa, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi. Muhammet Erbay, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Güneş, Somatçı FİHİ MA FİH Restaurant İşletmecisi Ulaş Tekerkaya, Grand Hotel Executive Chef Erçin Aksu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.