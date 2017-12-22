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22 Aralık 2017 15:38

Selçuk’ta Türk Halk Müziği konseri

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Engelli Öğrenci Birimi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı tarafından konser etkinliği düzenlendi.

Selçuk’ta Türk Halk Müziği konseri

22 Aralık 2017 15:38


Koro şefliğini öğretim üyesi Murat Küçük’ün yaptığı konserde, "Çanakkale Türküsü”, “Beyaz Giyme Toz Olur”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Yemen Türküsü”, “Bahça Duvarından Aştım”, “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme”, “Gönül Dağı” gibi Türk Halk Müziğinin sevilen eserleri dinleyicilere sunuldu. Konserin sonunda ise, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz Karakaya, öğretim üyesi Nurten Yılmaz, öğretim üyesi ve koro şefi Murat Küçük’e, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Karakuş tarafından katılım belgeleri takdim edildi.


Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve eşi Saliha Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara ve eşi Hülya Kara, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Karakuş, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.




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